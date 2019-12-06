17歲軍校生「快速轉頭」 竟致缺血性中風猝死

英國一名17歲的軍校學生因為快速轉動頸部，引發缺血性中風而猝死。圖截自曼徹斯特晚間新聞 分享 facebook

英國曼徹斯特（Manchester）一名17歲的軍校生，日前在家中替年幼的妹妹泡茶時，因為「過快地轉動頭部」引發缺血性中風，並於送醫8天後不幸過世，讓家人、朋友及醫護人員都感到相當惋惜。

根據《太陽報》的報導，利特伍德（Ben Littlewood）是一名軍校生，在校表現良好，平時和母親、繼父及一位即將滿3歲的妹妹同住。事發當天，利特伍德在家中照顧年幼的妹妹，卻在準備熱茶和點心時，突然倒地不起。直到正在工作的母親發現聯絡不上利特伍德，急忙趕回家中，將倒臥在廚房地上的他送醫。

由於利特伍德年紀很輕，加上額頭上有明顯的傷口，醫護人員最初認為他可能是因為腫瘤、腦出血或是顱骨骨折而暈倒，但進行斷層檢查之後並未發現異常。一直到4天後利特伍德因病危被送入加護病房，醫師們才意識到他有可能罹患了缺血性中風。

最終，利特伍德在入院第8天時，因頸動脈血栓及缺血性中風過世，而意外的起源，僅是因為一次「過快地轉頭」。放射科醫師柯蒂斯瓦蘭（Shiva Koteeswaran）受訪時表示，利特伍德的案例非常罕見，他12年來皆未遇過相似情況的病患。院內另一名神經外科醫師道格拉斯（Christopher Douglass）則說，年輕人中風最常見的即為血管阻塞造成的血栓，後仰、倒車時將頭向後轉等動作都有可能導致血管因扭曲而破裂。