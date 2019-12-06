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2俄國駭客10年竊美7000萬元 聯邦懸賞500萬元抓主嫌

2019-12-06 15:08世界日報 編譯黃秀媛╱綜合5日電

聯邦當局5日起訴兩名俄國駭客，指控他們主持全世界作業最精密的跨國網路犯罪集團，將近10年期間從美國竊得7000萬元，全球已知損失超過1億元，受害者數以千計，包括至少300家銀行。

32歲的雅庫貝茨 (Maksim Yakubets)和38歲的圖拉謝夫 (Igor Turashev)，被聯邦當局稱為「全世界犯案最多的網路罪犯」，專門盜取私人財務資料，源源不斷地把竊得的資金轉入自己的帳戶。

分別在賓州和內布拉斯加州提出的聯邦起訴，對兩人控以10項罪名，包括共謀詐欺、侵駭電腦、電子詐欺和銀行詐欺。

據信兩名被告身在俄國，尚未被捕。財政部把他們列入制裁，國務院和聯邦調查局（FBI）也懸賞500萬元捉拿主持這個全球盜竊陰謀的雅庫貝茨；這是歷來對網路罪犯的最高懸賞金額。

檢方說，被告利用網路釣魚，把「歷來破壞力最大的金融惡意軟體」植入40多國的數以千計電腦，收集銀行和金融機構的登人活動，藉此竊取機密的私人和財務資料，用以盜取和轉移帳戶資金。調查人員發現一直到今年5月這種詐欺作業還在進行。

受害者包括大銀行、市政府、學校、俄亥俄州一家酪農場、芝加哥的天主教修女會、石油公司和一家槍械廠商。受到攻擊的除了美國和英國，還包括義大利、澳洲、阿拉伯聯合大公國、加拿大、法國、印度、香港和馬來西亞。

財政部說，主持「邪惡公司」 (Evil Corp)的雅庫貝茨2017年專門為俄國聯邦安全局(FSB)工作，奉派從事俄國政府的一些計畫。

財政部官員說，這是俄國政府召募網路罪犯，協助進行惡意活動的又一事例，而5日的起訴鮮明方顯示美國絕不容忍任何政府或其代理人的這類活動。

聯調局副局長鮑迪奇拒絕談論俄國政府是否與此有關，只表示俄國當局回應美國的要求，「在某種程度」上提供一些協助。

他承認要逮捕兩名據信住在俄國的被告，把他們繩之以法很難，不過公開指出他們的身分可能限制他們的活動，讓可能受害的人提高警覺。

英美調查人員2009年就發現雅庫貝茨的不法之舉，後者也公然炫富，花費30多萬美元舉辦婚禮，並訂製藍博基尼豪車，掛上「賊人」車牌。

詐欺

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