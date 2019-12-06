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查白登！朱利安尼突現身基輔 會見烏國會議員

2019-12-06 14:21世界日報 記者胡玉立／綜合報導

朱利安尼（左）在基輔會見調查白登父子的國會議員。 美聯社
朱利安尼（左）在基輔會見調查白登父子的國會議員。 美聯社
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被視為烏克蘭「電話門」事件中關鍵人物的川普總統私人律師朱利安尼(Rudolph W. Giuliani)，5日在烏克蘭首府基輔會見正設法調查前副總統白登之子杭特(Hunter Biden)的烏克蘭國會議員安德烈·德爾卡赫(Andriy Derkach)；德爾卡赫表示，他敦促朱利安尼展開有關烏克蘭貪腐問題的美烏聯合調查，並誓言在烏克蘭國會，建立反貪腐組織。

朱利安尼沒有在烏克蘭會上發表公開評論，但幾小時後，他在推特發推文指出，已在未來美國對烏援助和烏克蘭調查前副總統白登之間，建立了聯繫管道；朱利安尼聲稱，他有「令人信服」的白登犯行證據。

朱利安尼推文表示，若不討論烏克蘭貪腐問題，美國對烏克蘭反腐敗改革的援助可能面臨「重大障礙」；德爾卡赫也在臉書上貼出和朱利安尼會面的合照。

朱利安尼在烏克蘭出現，顯示川普盟友在國會快速推進的彈劾調查中，試圖另覓事角度；朱利安尼去找烏克蘭最具爭議的人物，傳播白登父子在烏克蘭有貪腐不當行為的說法，並指烏克蘭干預2016年美國大選。

紐約時報報導，朱利安尼在布達佩斯和基輔會見烏克蘭現任及前任官員，並拍攝紀錄片；德爾卡赫指出，他們的會面是由「某美國電視公司」拍攝。

德爾卡赫是獨立議員，在議會中曾屬親俄羅斯政黨議員；他的父親曾任烏克蘭情報局長，是俄羅斯國家情報委員會(KGB)官員；德爾卡赫指出，朱利安尼可以幫助專家、新聞記者和分析人員調查烏克蘭腐敗現象，「有助加強基輔與美國之戰略關係」。

德爾卡赫說，他把有關美國政府在烏克蘭多項計畫的文件交給了朱利安尼，這些文件沒有提到白登。但德爾卡赫提到了烏克蘭天然氣公司Burisma，該公司是由杭特．白登擔任董事會成員。

德爾卡赫和另一位國會議員杜賓斯基(Oleksandr Dubinsky)11月曾在基輔公開宣布，計畫成立烏克蘭議會調查委員會，聲稱烏克蘭高級政治人物和Burisma腐敗。

Burisma公司是此次川普彈劾調查案核心，有指控聲稱川普拒絕提供烏克蘭軍事援助，以敦促烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)進行貪腐調查，此貪腐調查可能損害川普明年大選的潛在對手白登。

烏克蘭川普俄羅斯

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