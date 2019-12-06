用手機分心致顏面受傷、骨折 急診室治療病例大增

帕斯霍夫與其他醫生及研究人員分析20年的急診室數據，發現自2006年開始，手機引起受傷病例開始增加。 圖／ingimage 分享 facebook 最新研究，手機使用時分心不慎，會增加顏面割傷、瘀傷和骨折的風險。研究人員還發現，近來美國急診室在處理這類輕傷治療病例大幅增加。

這發表在「美國醫學學會耳鼻喉科」期刊的研究，是由新澤西州羅格斯大學醫學院顏面整形外科醫生帕斯霍夫(Boris Paskhover)領導，他曾有一名女性患者，因為不小心把手機滑落到臉上，打斷她的鼻梁。因為這個特殊病例，促使他研究手機使用不慎所引起受傷的研究。

帕斯霍夫與其他醫生及研究人員分析20年的急診室數據，發現自2006年開始，手機引起受傷病例開始增加，這個時間點也是第一代智慧型電話推出的階段。

部分受傷病例是由手機本身導致，包括患者被手機打中。但帕斯霍夫表示，大多數手機使用引起的傷害，是由於使用時注意力分散所導致，包括在走路時一邊敲打文字訊息，因此絆倒並面朝下跌在人行道上。大部分病患沒有住院。不過，研究人員認為，各界應嚴肅地看待這個問題。

研究內容包括美國消費者產品安全委員會資料庫案例，收集約100家醫院急診室求診資訊。研究人員統計了1998-2017年共2500名因手機導致頭頸部受傷相關病歷患者資料。

全美估計約有7萬6000人在此期間內，因為手機使用不慎而受傷。2006年之前的相關病歷少於2000個，但2006年之後，病例開始急遽增加。約有40%受傷患者年齡在13-29歲之間，大多數是在走路時使用手機、發短信，或是一邊開車一邊使用手機而發生意外受傷。

手機過度使用還會引起手部和頸部反覆疲勞損傷，以及因為使用手機分散注意力，導致身體其他部位受傷。帕斯霍夫表示，他喜歡他的手機，但很容易過度使用，需要提高警覺避免因此受傷，「人們不會在走路時，還一邊看雜誌。使用手機時，也須小心安全。」