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約三分之一青少年吸菸草！CDC調查結果驚人

2019-12-06 14:02世界日報 編譯吳日君╱綜合5日電

根據聯邦疾病防治中心(CDC)5日發布最新報告，指出有近三分之一高中生稱最近使用過菸草產品；該報告證明了青少年尼古丁成癮問題不僅限於電子菸，還包括其他各種菸草產品，例如小型加味雪茄等，令人擔憂。

今年已是連續第六年，電子菸成為學生菸草產品首選。公共衛生官員擔心，儘管各界廣泛宣導禁止電子菸，吸食電子菸情況仍然嚴重，學生們似乎對電子菸未特別警覺。

然而，儘管電子菸仍是目前最受歡迎的產品，有三分之一使用者、或估計有210萬初中與高中學生，使用其他菸草產品。青少年使用香菸與雪茄人數仍相對較少。今年是第一年使用雪茄高中人數，多於吸食傳統菸草者，前者是7.6%、後者則為5.8%。

許多學生表示，他們並不認為偶爾吸食任何菸草產品是有害的。CDC所做「全國青少年菸草調查」發現，儘管公共衛生當局廣泛致力於教育宣導，力阻學生吸食電子菸或轉向其他菸草產品，學生仍被引誘進入菸草誘人環境中。每十名學生中就有九名表示，經常接觸菸草廣告或行銷，誘使他們躍躍欲試，即使是從未使用過電子菸的學生，其中也有39%透露對使用電子菸感到好奇、37%學生對抽菸覺得新奇。

研究人員指特別擔心，學生對尼古丁依賴程度增加。CDC主任雷德費爾德(Robert R. Redfield)強調，尼古丁會傷害發展中的大腦，青少年使用任何菸草產品，包括電子菸，都是不安全的；當局應教育民眾，尼古丁成癮的流行疫情，將對青少年帶來風險。

另一方面，學生們也面臨戒除電子菸或戒菸的掙扎挑戰：57.8%學生說，認真考慮戒菸，許多人表示，他們設法做到了至少戒菸一天。

這項報告是針對1萬97名高中生、8837名初中生進行調查，被視為全國代表性樣本。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子菸戒菸

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