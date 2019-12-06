MIT研發口服避孕藥1個月吃1次 動物實驗有效

「比爾與梅琳達蓋茲基金會」(Bill and Melinda Gates Foundation)投資1300萬元研發一個月吃一次的新避孕藥，希望可以改善為發展中國家的家庭計畫增加選項，目前實現新藥仍須數年才能上市，但研究人員4日表示該藥在一項關鍵動物實驗中已取得成效。

沒有參與這項研究的匹茲堡大學家庭計畫專家陳．碧翠絲(Beatrice Chen)博士，在評論這項新研究，她表示這項研究有許多潛能，避孕並非一體適用，該藥物能提供女性更多選擇。

如今女性想要長期避孕的話有許多選擇，包括周用避孕貼、月用陰道避孕環和可用多年的宮內節育器，不過不清楚口服藥能否加入女性常用名單中。口服藥便宜方便，雖是最常用的避孕方式之一，但各類避孕藥的藥效通常僅能在體內維持一天。

麻省理工學院(MIT)化學工程師蘭格(Robert Langer)首創多種不可溶解的外層，保護脆弱的藥物免於消化系統嚴苛的環境；該研究作者特拉韋爾索(Giovanni Traverso)表示：「我們研發這種看似海星的膠囊系統，一次可以在胃中停留多天、多周甚至一個月。」

這種星狀結構有六個分支，每個分支都有特定的避孕藥物劑量，可摺疊放入一般大小的膠囊中。使用者吞下膠囊後，胃酸會溶解膠囊外層並使星狀結構得以展開。該星狀結構大到無法從胃部離開，但不足以造成阻塞；隨著每個分支內的藥物溶解，這個結構就會分解到可以安全通過消化系統。

MIT主要作者阿梅亞．柯坦(Ameya Kirtane)和華．蒂芬妮(音譯，Tiffany Hua)在「科學轉化醫學期刊」中表示，他們對豬測試這種避孕膠囊，豬有類似人類的消化道；這些實驗性避孕藥持續且平均釋放避孕藥物最久長達四周，這些豬血管內的藥物濃度也相近於每日避孕藥釋出的濃度。

蘭格和特拉韋爾索共同成立的製藥公司Lyndra Therapeutics進一步研發這種月服避孕藥，以及這種科技的其他用途。

陳碧翠絲警告，目前該避孕藥需要更多安全測試才能對女性進行試驗，若發展順利有望將避孕和HIV藥物一起放進膠囊中，幫助發展中國家的女性，她們是感染HIV病毒的高風險族群。