印度23歲女被性侵 出席庭審途中遭縱火襲擊命危

周四，在印度北方邦（Uttar Pradesh），一名23歲的女孩在被人縱火焚燒之後生命垂危。

據當地媒體報道，受害女孩當時正在去參加自己遭受性侵的案件聽證會的路上，一群男子對她進行了圍毆，將汽油澆到她的身上並點燃。被嚴重燒傷的她目前正在接受救治，醫生表示她有生命危險。

警方逮捕了五名涉嫌襲擊的男子，其中兩人正是受害者性侵案中的被告。

今年3月，女孩遭到五個男子輪姦，警方逮捕了其中三人，另外兩人此前一直在逃。

警方透露，受害者目前已經被轉送到勒克瑙（Lucknow）一家條件更好的醫院。受害者此前提出控告的性侵案中一名被告也已經被捕。

無獨有偶

周四的焚燒襲擊事件發生在印度北方邦的烏納奧縣（Unnao），今年7月那裡還發生過另一起女孩遭性侵的案件。19歲的受害者在一場車禍中受重傷之後，警方對一名來自執政黨的議員展開了謀殺指控調查。

受害女孩的家人指控議員森加爾（Kuldeep Singh Sengar）在幕後策劃了這起車禍事故。這名議員來自總理莫迪所在的印度人民黨。

上個星期，一名27歲的女獸醫在南部城市海得拉巴（Hyderabad）遭人姦殺並焚屍，引發了全國各地的強烈抗議。前寶萊塢演員、印度國會議員賈雅‧巴克罕（Jaya Bachchan）呼籲人們應該把性侵犯「以私刑處死」。

「我知道這聽起來很嚴酷，但是這種人就應該在公眾面前揭露其罪行，以私刑將其處死」，巴克罕在國會表示。

民間社會團體也對這起駭人聽聞的罪行表示譴責，並且在印度各地組織了抗議活動。

強姦犯罪 印度面臨的嚴重問題

在這個南亞國家，對女性的犯罪案件數量不斷增多。2012年，一名醫學專業女大學生在行駛中的巴士車上遭到姦殺，案件震驚全國，成千上萬民眾走上街頭，要求政界加強立法，嚴懲性侵罪行。

2018年1月，一名8歲女童在印控克什米爾遭到殘忍的姦殺。據悉這名穆斯林女孩是被罪犯綁架並使用了鎮靜藥物，然後在一座寺廟中遭到多次輪姦。她後來被勒死和石塊砸死。人民黨的支持者和其它印度教團體舉行集會，支持被指控性侵的嫌疑人──這一事件也激化了克什米爾的社會分裂。

盡管政府已經將性侵犯的刑罰加倍至有期徒刑20年，但是民間社會活動人士仍然要求加快落實法律的實施。

根據官方統計數據，2017年印度警方登記在案的性侵案件一共有33658起，也就是說平均每天都有92起性侵案發生。

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