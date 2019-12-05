私人飛機碳排多 電動飛機是解方？

私人飛機人均碳排放量竟然是經濟艙的15倍之多，不過在全球總碳排放量中卻佔比極少。(Photo by Needpix) 分享 facebook 政治人物和富豪常搭乘的私人飛機，人均碳排放量竟然是經濟艙的15倍之多，不過在全球總碳排放量中卻佔極少比例。英國智庫等團體11日要求政府禁止私人飛機，對此，歐洲商務航空協會指出，對抗全球暖化不能只靠單一解方。然而，兩方皆不約而同提到電動飛機是未來趨勢。

人均碳排量高

根據《德國之聲》報導，在美洲與亞洲的巨型都市，私人飛機對分秒必爭的企業人士來說，是方便的代步工具，例如在巴西的聖保羅，富豪常搭乘私人直升機以避開堵塞的交通。根據2018年《Business Jet Traveler》雜誌所做的調查，搭乘私人飛機最大的考量是舒適、隱私與安全。

然而，私人飛機的人均碳排放量遠超過其他交通方式。根據世界銀行2013年的估計，頭等艙的人均碳排放是經濟艙的3倍，而私人飛機則是經濟艙的15倍，也是高鐵的75至250倍！歐洲商務航空協會估計，4成以上的私人飛機航程是空空如也，沒有載乘任何旅客。

不過，整體航空業的排碳量僅佔全球總排碳量的2%，更別提私人飛機的總影響甚微。

電動飛機暖化解方？

左翼的英國智庫Common Wealth等團體11月要求，於2025年以前禁止英國的私人飛機。工黨也承諾若12日贏得英國下議院的大選，將認真考慮執行此政策，工黨的交通事務發言人麥克唐納質問：「為什麼億萬富豪製造的氣候變遷惡果，要由其他人來承擔？」

歐洲商務航空協會則持反對態度，宣稱減少全球暖化不能只靠單一解方，例如禁止私人飛機，因私人飛機影響甚微，必須提出通盤的解方案，譬如提升燃料的使用效率與研發電動飛機。

根據Common Wealth的報告，在2025年左右，電動飛機預計可載運少量旅客飛行1,000公里。此外，其他製造商也正在研發電動直升機，可望在2至4年後出現在杜拜、上海、新加玻等城市。

【更多精采內容，詳見 】