親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

國軍未爆彈「爆燬」作業 彈藥布滿引線畫面難得

蔡壁如爆：楊蕙如和議員、記者 3個女人一天到晚要補助

私人飛機碳排多 電動飛機是解方？

2019-12-05 19:59台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

私人飛機人均碳排放量竟然是經濟艙的15倍之多，不過在全球總碳排放量中卻佔比極少。...
私人飛機人均碳排放量竟然是經濟艙的15倍之多，不過在全球總碳排放量中卻佔比極少。(Photo by Needpix)
分享
政治人物和富豪常搭乘的私人飛機，人均碳排放量竟然是經濟艙的15倍之多，不過在全球總碳排放量中卻佔極少比例。英國智庫等團體11日要求政府禁止私人飛機，對此，歐洲商務航空協會指出，對抗全球暖化不能只靠單一解方。然而，兩方皆不約而同提到電動飛機是未來趨勢。

人均碳排量高

根據《德國之聲》報導，在美洲與亞洲的巨型都市，私人飛機對分秒必爭的企業人士來說，是方便的代步工具，例如在巴西的聖保羅，富豪常搭乘私人直升機以避開堵塞的交通。根據2018年《Business Jet Traveler》雜誌所做的調查，搭乘私人飛機最大的考量是舒適、隱私與安全。

然而，私人飛機的人均碳排放量遠超過其他交通方式。根據世界銀行2013年的估計，頭等艙的人均碳排放是經濟艙的3倍，而私人飛機則是經濟艙的15倍，也是高鐵的75至250倍！歐洲商務航空協會估計，4成以上的私人飛機航程是空空如也，沒有載乘任何旅客。

不過，整體航空業的排碳量僅佔全球總排碳量的2%，更別提私人飛機的總影響甚微。

電動飛機暖化解方？

左翼的英國智庫Common Wealth等團體11月要求，於2025年以前禁止英國的私人飛機。工黨也承諾若12日贏得英國下議院的大選，將認真考慮執行此政策，工黨的交通事務發言人麥克唐納質問：「為什麼億萬富豪製造的氣候變遷惡果，要由其他人來承擔？」

歐洲商務航空協會則持反對態度，宣稱減少全球暖化不能只靠單一解方，例如禁止私人飛機，因私人飛機影響甚微，必須提出通盤的解方案，譬如提升燃料的使用效率與研發電動飛機。

根據Common Wealth的報告，在2025年左右，電動飛機預計可載運少量旅客飛行1,000公里。此外，其他製造商也正在研發電動直升機，可望在2至4年後出現在杜拜、上海、新加玻等城市。

【更多精采內容，詳見

碳排放英國暖化

延伸閱讀

融入特色！ 汐止白雲國小增飛機造型遊具

特色公園攻略！親子必去這座台南最長地景式溜滑...

北美研究：暖化讓鳥類體型縮小了

外交部：援贈史瓦帝尼直升機 109年辦捐贈典...

相關新聞

反猶破壞猶太墓園 法國將設「反仇恨部」

2019-12-05 19:41

鼓勵女性稱讚男人像蘇格拉底 日時尚雜誌遭嘲諷

2019-12-05 18:47

在柬埔寨造一個家還成為公民？ 看安潔莉娜裘莉暢談「叛逆人生哲學」

2019-12-05 17:00

日本大叔假扮金髮碧眼高挑男 誘拐勒殺女高中生

2019-12-05 16:42

最奇葩藝術品？用膠帶把香蕉貼牆上 售價365萬

2019-12-05 16:05

珍珠魅力無法擋 獲選2019日本年度料理

2019-12-05 15:30

不再把動物當賺錢工具！吳哥窟宣布永久禁止騎象

2019-12-05 15:24

彭博年度50大人物 台南女兒、超微執行長蘇姿丰入選

2019-12-05 14:38

熱門文章

澳工會報告：8名台灣女遇惡雇主 性交才准增工時付租

2019-12-05 10:08

什麼原因讓Google改朝換代？Google創辦人突然辭任CEO

2019-12-05 08:45

一蹲低就走光…日航空姐防偷拍 明年制服改穿褲裝

2019-12-05 12:35

畫面曝光…英法加領袖聊是非 背後嘲笑川普

2019-12-05 00:08

川普為何把美中貿易協議拖過大選？ 專家：避受嚴格檢視

2019-12-05 00:36

彭博：美中談判將達共識 協議有望在15日前完成

2019-12-05 00:17

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top