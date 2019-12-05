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反猶破壞猶太墓園 法國將設「反仇恨部」

2019-12-05 19:41台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

圖說：法國面臨國內仇恨主義興起，政府將設立「反仇恨部」因應。（photo by ...
圖說：法國面臨國內仇恨主義興起，政府將設立「反仇恨部」因應。（photo by Twitter）
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法國小鎮韋斯托方一處墓園遭破壞，超過百座墓碑被塗上納粹符號及反猶太言論等。法國政府4日宣佈將設置「反仇恨部」，徹底調查歧視及敵意行為。內政部長卡斯坦納表示，會傾全國之力以防止仇恨主義擴散，他說：「破壞別人的墓園完全就是一褻瀆行為。」

猶太墓園遭破壞

根據《歐洲新聞台》報導，法國小鎮韋斯托芬的一處猶太墓園日前遭到破壞，逾百座墓碑被塗上納粹符號「卐」字及反猶太主義言論等，內政部長卡斯坦納予以譴責：「破壞他人墓園是一種褻瀆行為。」這座墓園也是猶太裔政治家馬克思及前總統萊昂布魯姆等的長眠之處。

法國國內近期面臨反猶太、反基督及反伊斯蘭等浪潮興起，並發生大量的破壞行為。韋斯托芬已發生超過50起的案例，在學校及村鎮的牆上隨處可見反猶太的塗鴉。今年2月已有一處猶太墓園遭到大規模破壞，卡斯坦納則表明：「我們會傾全力對抗仇恨主義，這種毒性不該在法國擴散。」

法設「反仇恨部」

據《紐約時報》報導，猶太「拉比」亞伯拉罕表示：「這實在很可疑，這麼多塗鴉卻沒有任何人看到事發經過？」當地猶太社群主席達罕則質疑，法國人對反猶太主義興起視若無睹。根據警方表示，多起破壞事件都尚未被偵破，也「沒有任何目擊證人。」

「仇恨主義將在這裡，此時此刻起停止。」卡斯坦納宣示，政府將設立「反仇恨部」，來協調司法及警方對散播仇恨者進行調查。前法國憲法委員會主席尚路易的家人也安眠於此，與卡斯坦納一同前往墓園巡視時他說：「我永遠不會忘記我的10位親人走進奧斯威辛集中營、就再也沒回來過的事情。」

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猶太法國反猶

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