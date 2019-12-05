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最奇葩藝術品？用膠帶把香蕉貼牆上 售價365萬

2019-12-05 16:05聯合報 編譯周辰陽／即時報導

用一段防水膠帶將一根香蕉貼在牆上，這也能稱作藝術嗎？顯然有收藏家認為是的，甚至願意掏出12萬美元（折合約台幣365.7萬元）購入。其中兩組已經售出，最後一組的價格更被拉抬到15萬美元。

《CNN》報導，這套作品名叫「丑角」（Comedian），是由義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）在邁阿密當地雜貨店購入香蕉，接著用防水膠帶貼到牆上，就完成這幅「傑作」。他交給合作多年的當代藝術畫廊「貝浩登」（Perrotin），送到美國邁阿密巴塞爾藝術博覽會（ Art Basel Miami Beach）展出。

展前說明指出，卡特蘭創作「丑角」的發想來自一年前。當時，他正在思考一個外形像是香蕉的雕刻品。每當出門旅行時，卡特蘭就會隨身攜帶一根香蕉，然後掛在旅館房間的牆上，好尋找靈感，素材「首先想到樹脂，接著是青銅和漆青銅（之前），最後才回到一開始的真正香蕉點子。」

「貝浩登」創辦人艾曼紐．貝浩登（Emmanuel Perrotin）告訴《CNN》，香蕉是「全球貿易的象徵，（常用於性行為的）雙關語，以及用於幽默的經典方法」，還說卡特蘭將平凡的物體變成「愉快和批評的載具。」

「我和一位很重要的收藏家非常認真地討論出售事宜。」貝浩登對《邁阿密先驅報》記者說：「他的反應非常正面。」

卡特蘭向來以雕刻品和挑戰流行文化聞名，被偷走的金馬桶「美國」就是出自他的手筆。「貝浩登」表示，「丑角」是過去15年來，卡特蘭首度讓作品出現在藝術展。同時也提醒，雖然他們會附上真品證書，但香蕉要是開始過熟腐爛，所有人請自行更換，他們不會告訴買家該如何清理。

義大利藝術家卡特蘭用香蕉和防水膠帶製成的作品「丑角」，現正在美國邁阿密巴塞爾藝術...
義大利藝術家卡特蘭用香蕉和防水膠帶製成的作品「丑角」，現正在美國邁阿密巴塞爾藝術博覽會展出。「丑角」共有3套，2套已以12萬美元價格售出，第3套價格則拉抬到15萬美元。畫面翻攝：Artnet.com
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邁阿密巴塞爾藝術博覽會的2名參觀者，用手機拍攝義大利藝術家卡特蘭的作品「丑角」。...
邁阿密巴塞爾藝術博覽會的2名參觀者，用手機拍攝義大利藝術家卡特蘭的作品「丑角」。畫面翻攝：Instagram/Sarah Cascone
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香蕉邁阿密義大利

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