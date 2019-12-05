日本大叔假扮金髮碧眼高挑男 誘拐勒殺女高中生

滋賀縣政府警察局。圖/ Google Map 分享 facebook

日本滋賀縣警方，昨（4）日逮捕了一名殺人未遂的嫌疑犯橋本信幸，該名男子在社群媒體SNS上偽裝成「金髮碧眼」的混血國中3年級生，於今年8月相約女高中生見面，卻在旅館中試圖勒殺女高中生。女子極力反抗，逃出後受到警方保護，幸好僅脖子受到輕傷，無生命危險。

根據《每日新聞》報導，39歲的橋本信幸於去年10月，在社群媒體SNS上投稿自創詩作，進而認識女高中生。無固定住所、失業的他偽裝成身高178公分、金髮碧眼的混血國中3年級生，以通訊軟體Line與女高中生聯繫。今年8月，橋本信幸以「約會」、「一起死吧」為由，誘拐女高中生見面，半個月間兩人輾轉走過岐阜縣、愛知縣等地。而兩人見面時，橋本信幸自稱是該混血國中生的「熟人」，讓女高中生卸下心防。

直到兩人於9月1日至2日間，入住愛知縣一處旅館，橋本信幸竟試圖勒斃女高中生。女子極力反抗而逃出，警方也迅速趕到現場，幸好女高中生僅脖子受到輕傷，並無生命危險。在警方抵達之前，女高中生一直都堅信男子的言詞。

橋本信幸遭警方逮補後稱「沒有打算要殺人」，目前被檢方以愛知縣青少年保護條例起訴，他供稱自己雖有勒傷女高中生的脖子，但並無殺人意圖，全案仍在調查中。

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