不再把動物當賺錢工具！吳哥窟宣布永久禁止騎象

世界文化遺產吳哥窟。圖／ingimage 分享 facebook 擁有千年歷史、充滿時代韻味和痕跡的吳哥窟（Angkor Wat），相信是許多人心中夢想朝聖的世界文化遺產，它不僅擁有肅穆莊嚴的聖殿，那宏偉的浮雕和建築之細緻，更勾勒出它獨一無二的神廟地位。

來到此地，最吸引人的莫過於恣意地漫步在滿是傳統韻味的痕跡下，在迴廊和石塔中一窺宏偉的姿色，它是柬埔寨（Cambodia）人民心中的景仰，也是精神象徵。

而對觀光客來說，騎著大象、在緩緩的步伐中體悟吳哥窟獨特的美，更是一種必須體驗的在地風情。

不過，為了動物的保育和終止不人道的對待，吳哥窟近期正式宣布禁止騎大象的法令，這也是國際級重要的觀光景點所開出的第一槍，期待透過官方主動的善舉，喚醒人們最卑微的劣根性。

在東南亞國家，騎大象一直是許多觀光景點重要的噱頭，除了透過這種行銷方式吸引更多觀光客前來，不少遊客也因為「難得一見」經驗，成了無形之中助紂為虐的始作俑者……

《LonelyPlanet》報導，自2001年開始，一家私人公司開始在吳哥窟提供騎乘大象的服務後，至今已有近20年的歷史。

不過，2016年，一頭名為Sambo的大象在載運遊客的過程中死亡，牠的死因被歸咎於中暑、過勞，和疲憊不堪的工作條件，這使得外界開始認為這項活動根本殘酷且沒必要。

自此之後，請願書不斷在change.org上發酵，共有超過18萬5000為民眾支持，期待透過言論的影響力，讓旅遊業終止這樣的陋行。

經過了3年的努力，吳哥窟的主管機關終於在日前正式頒布命令，自2020年1月開始，吳哥窟不再允許騎大象。

有關單位表示，「將大象作為商業活動已經不合時宜。」目前，在吳哥窟「工作」的14頭大象中，大部分已經老弱、生病，目前其中5投已經被安置在40公里外的森林新家，而其他隻將會在明年初安放，「牠們將在那裡過著自然的生活。」

泰國是大象最害怕的地獄

如果你去過泰國（Thailand），絕對會對五花八門的大象才藝感到印象深刻，除了會踢足球、畫圖、噴水遊樂等絕活，大部份的大象都會給人們乘坐，用來渡河、遊街或拍照。可愛又充滿靈性的模樣深獲遊客喜愛，近幾年來，也成為泰國當地重要之經濟來源。

不過，在這背後，卻潛藏嚴重虐待的不人道待遇。從幼象開始，無論是非法捕捉或購買，小象都必須被迫在襁褓中脫離母象懷抱，在從小毆打、懲罰中，建立人與象的主從關係，如果不服從或意識反抗，只會招致毒打與餓肚之苦。

自古從獵象牙、濫捕到表演馴養，大象一直在人類的陰影下存活，在文明的現代，也該是時候還給大象應有的生活尊嚴。

人類對動物的保護開始覺醒 全球知名旅遊網站宣布停售海洋樂園門票

為了終止鯨豚表演這種令人難堪的惡習，全球知名旅遊網站TripAdvisor日前正式宣告，旗下所有的網站將停止代售鯨豚類（whales, dolphins, and porpoises）景點的相關門票，以期透過自身的覺醒，喚起社會大眾對於鯨豚保育的重視。

而這次獨特的創舉，不僅是對海洋保育盡了極大心力，以該企業在旅遊業上的規模和影響力，勢必對門票銷量會有所衝擊，更從觀念上的覺醒，讓如此荒謬的活動消失。

2016年，TripAdvisor率先啟動動物保育的福利政策，並停止銷售針對被豢養的野生動物旅遊門票；2018年，任何跟瀕危動物有關的表演門票也全數禁止；如今，範圍正式擴大到海洋鯨豚類，「我們將終止與此類相關設施的所有其他商業合作關係。」預料在2019年底之前，全球所有相關的產品都會被刪除。

TripAdvisor表示，這項重大決策是在與海洋生物學家、動物學家和環境保育專家等共同諮詢和討論後，參考科學證據和論述得出的決定，「鯨豚是具有高度社會化又高智商的動物，牠們生活的自然環境是無法透過人造泳池模仿的。」

「我們希望目前被囚禁的這些鯨豚，是被豢養族群們的最後一個世代。」

（作者／魯皓平 本文出自2019.12.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）