打造無線上網城市 新德里半年內設逾萬wifi熱點

新德里向世界先進大都市看齊，市長克里瓦爾今天宣布，未來6個月將在首都設置1萬1000個無線網路wifi熱點，提供市民免費上網服務。

隨著新德里市議會明年2月下旬前將改選，關係到現任政府是否能持續執政，新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）日前宣布減免水電費之後，今天又宣布利多，計畫未來6個月在新德里設立1萬1000個wifi熱點，提供免費上網服務。

克里瓦爾表示，這項計畫將耗資10億盧比（新台幣4.26億元），預計在公車站設立4000個wifi熱點，並在市場設立7000個wifi熱點，且將以每100個熱點為單位逐步推動，首批100個熱點預計於16日在6個關鍵地點啟用。

新德里市政府計畫以每週增加500個熱點的方式，逐步達到在全市設置1萬1000個熱點的目標。

克里瓦爾強調，為新德里居民提供免費上網服務是這項計畫的重要組成部分，預計將可幫助學生和其他行業的人們。

他說，在這項計畫的第一階段，每名用戶每個月將可使用15GB的免費上網數據流量。

印度總理莫迪領導的中央政府曾在2014年提出「數位印度」（Digital India）計畫，計畫於2015年6月前在包括新德里在內、人口超過100萬的印度前25大城市提供免費上網服務，不過這項計畫似乎沒有讓一般民眾感受到可隨處免費無線上網的便利性。

在新德里，目前只有機場、火車站、地鐵等地點據說提供無線上網服務；但除機場外，其他地點似乎都不容易連上網，或者沒有訊號。