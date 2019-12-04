高纖低熱量、消炎抗氧化 吃這種堅果好處多

健康生活規畫網站Total Health的註冊營養師金‧萊森(Kim Larson)向民眾建議，適量攝取開心果(Pistachio)有益身體健康：「它們可能不像杏仁那麼風行，但開心果對身體有非常多的好處。」 示意圖／ingimage 分享 facebook 健康生活規畫網站Total Health的註冊營養師金‧萊森(Kim Larson)向民眾建議，適量攝取開心果(Pistachio)有益身體健康：「它們可能不像杏仁那麼風行，但開心果對身體有非常多的好處。」

一、高纖維含量

開心果富含豐富的纖維，適量攝取能幫助消化，以及協助減重的人達到飲食控制。

二、熱量含量為堅果中最低

一盎司(28.35克)重的開心果熱量只有159卡，而且根據農業研究局(Agricultural Research Service)最新研究，開心果的熱量比我們固有的認知還少5%。

三、抗氧化

美國營養與飲食協會(Academy of Nutrition and Dietetics)的發言人、註冊營養師蘇妮雅·安吉隆(Sonya Angelone)說：「開心果上所呈現紫色和綠色的紋路，是因為富有葉黃素和花青素，這就表示和其他堅果相比，開心果的抗氧化和消炎成分更豐富。」

安吉隆指出：「開心果含有的褪黑激素(Melatonin)是所有堅果中最多的」，褪黑激素是一種可以幫助睡眠循環的荷爾蒙，有些人甚至會吃開心果來調整時差。

五、飽足感

和其他堅果比起來，開心果除了高纖維還有豐富的蛋白質和脂肪，讓人們容易有飽足感，加上食用前要剝殼的這道程序多花時間，一下子不會吃太多。

六、提供健康脂肪

開心果所富含的油脂能幫助我們補充體內所需的健康脂肪(包括單元和多元的不飽和脂肪)，專家認為常吃開心果可以幫助降低膽固醇，預防中風和心血管疾病。除此之外還能幫助細胞活化，多元不飽和脂肪能提供腦部所必須的脂肪酸，萊森說：「開心果可以預防老化，以及減緩認知能力退化。」