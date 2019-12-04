韓國研究：1天刷牙3次 心臟衰竭風險降12%

根據韓國一份新研究，勤於刷牙不僅可以減少民眾看牙醫的次數，也可能避免心臟衰竭。 示意圖／ingimage 分享 facebook 根據韓國一份新研究，勤於刷牙不僅可以減少民眾看牙醫的次數，也可能避免心臟衰竭。

這份研究調查16萬1286名無心臟疾病的南韓民眾；這些研究參與者定期醫療檢查，包括看牙醫，他們也需回答有關口腔衛生的問題。研究團隊追蹤這些人約十年，以了解他們是否出現心臟問題。

結果發現，一日至少刷牙三次的人出現心臟衰竭的風險降低12%，發生心房顫動的機率降低10%；後者可能導致心臟不規律跳動和異常迅速跳動。

科學家考慮不同變因，例如參與者運動和喝酒頻率，以及高血壓等其他影響心臟健康的問題，不過研究結果依舊相同。

研究團隊不確定刷牙與心臟衰竭相關性背後的原因，但他們認為刷牙習慣可能減少牙齒和牙齦縫隙間的細菌數量，預防細菌進入血管中；這項研究12月1日發表在「歐洲預防心臟病學」期刊中。

首爾梨花女子大學神經學教授宋泰鎮(音譯，Tae-Jin Song)告訴「新聞周刊」：「心房顫動和心臟衰竭是心血管重大問題，不過到目前為止，心房顫動和心臟衰竭的風險或關聯因素以及避免疾病的因素仍所知甚少。」

他表示：「刷牙等改善口腔衛生的行動可以降低心房顫動和心臟衰竭的風險，因此這項研究的結果可以重申妥善照顧口腔健康的重要性。」

不過宋泰鎮坦言這份研究僅仰賴一國人口的數據，因此有其限制。其他專家也表示，這份研究無法證實刷牙能預防心臟疾病，若要推薦民眾靠刷牙來避免心房顫動和心臟衰竭還為時過早。