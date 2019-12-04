比馬鈴薯營養又美味 這個「變色龍食品」成新寵

以往只有在佳節才會出現的地瓜(sweet potato)近幾年獲得消費者青睞，被認為是比一般馬鈴薯更營養且美味的新選擇。 示意圖／ingimage 分享 facebook 以往只有在佳節才會出現的地瓜(sweet potato)近幾年獲得消費者青睞，被認為是比一般馬鈴薯更營養且美味的新選擇。

食品業者現在加速這股新趨勢，將地瓜添加到各種產品。穀片品牌家樂氏(Kelloggs)把地瓜加入鬆餅；綠巨人(Green Giant)推出含有地瓜的麵食；調理食品巨頭「康尼格拉」(Conagra)則將地瓜放進披薩麵團。

調查顯示，去年全球含有地瓜的新產品增加27%達2000種以上，比2014年增加兩倍。驅動這股潮流的原因，主要由於地瓜是變色龍食品，稍加變化就可成為不同產品，情況與近幾年流行的白花菜相似。目前有28%餐廳菜單裡可發現地瓜，比四年前增加14%。

民眾對地瓜的需求增加，美國農民2017年收成近17萬3000英畝的地瓜，比2012年增加38%。北卡羅萊納州立大學園藝系教授嚴喬(Craig Yencho)表示，他從未看過任何一種農作物像地瓜這般需求量突增。

31歲紐約職能治療師瓦札諾(Rejina Vazzano)表示，她今年一整年幾乎每天都吃地瓜。每周一先煮好地瓜放在冰箱，每天上班前挖一、兩匙帶到辦公室加熱，「吃起來就像是全年都在過感恩節」。煮熟去皮的地瓜，每100公克有17公克的碳水化合物，白馬鈴薯則有20公克。每份地瓜的熱量為76卡，也略低於白馬鈴薯的85卡。

在現今人們奉行無麩質飲食並減少碳水化合物的時代，地瓜具有許多優勢。不像其他碳水化合物如麵包等，地瓜不含麩質。雖然它的碳水化合物含量仍高，但血糖指數卻低於白馬鈴薯，這代表地瓜能更均勻地將糖釋放到血液，協助飽足感維持更久。此外，地瓜富含維他命A和抗氧化劑，如花青素(anthocyanins)。