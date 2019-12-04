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倖存性奴當面質問被捕ISIS成員 14歲被擄遭施暴一日3次

2019-12-04 09:23香港01 記者方蕙珊／報導

哈米德在鏡頭前與當年侵犯她的ISIS成員胡馬母對質，期間激動得落淚，更在鏡頭前暈...
哈米德在鏡頭前與當年侵犯她的ISIS成員胡馬母對質，期間激動得落淚，更在鏡頭前暈倒。圖擷自Youtube
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「當你性侵我的時候，我只有14歲。抬起你的頭來！」哈米德（Ashwaq Haji Hamid）是伊拉克雅茲迪族人（Yazidi），她與數以千計的女族人一樣，於2014年被恐怖組織ISIS綁架強逼做性奴。近日，哈米德在電視上與當年強姦她的ISIS成員對質，期間她表現激動，痛哭流淚，最後更不支昏倒。

自2014年恐怖組織ISIS佔據伊拉克摩蘇爾和北部地區以來，數以千計雅茲迪族婦女甚至是小女孩被ISIS綁架強逼當性奴。當年慘遭ISIS成員胡馬姆（Abu Humam）凌辱的哈米德，年前以難民身份移居德國，豈料先後於2016年和2018年在當地再度碰到胡馬姆，兩人最後一次在斯圖加特（Stuttgart）遇上時，胡馬姆更截停哈米德出言恐嚇，聲稱知道她的住處。哈米德為了躲避胡馬姆，寧願放棄在德國的生活，返回伊拉克難民營。

現身處伊拉克的哈米德上周二（11月26日）獲安排在鏡頭前與已成階下囚的胡馬姆對質，並由伊拉克國家情報局（Iraqi National Intelligence Service）負責拍攝，上周六（30日）公開播出。

激動落淚　鏡頭前暈倒

片段所見，甫見到穿上黃色囚衣、雙手被鎖上手銬的胡馬姆，哈米德即表現得甚為激動，連番質問：「你抬起頭來，為甚麼這樣對我？為甚麼？只因我是雅茲迪人？」、「你是否有姐妹？你有沒有感情？你有沒有廉恥？我當年只有14歲」；哈米德邊說邊拭去淚水；胡馬姆似甚為慚愧，低著頭，一言不發。

哈米德繼續怒轟：「我只有你女兒那般大，只有你兒子那般大，只有你妹妹那般大」、「你摧毀了我的生命，奪走了我夢寐以求的所有東西，但你現在知道受折磨的滋味，知道寂寞是甚麼滋味」、「若果你有良知、有感情就不會在我14歲那年性侵我」；聽著對自己的指控，胡馬姆被拍攝到似流下了眼淚，而哈米德則因太過激動致暈倒；片段並無交代胡馬姆是否在伊拉克受審。

徒步14小時逃離魔掌

另外，哈米德在訪問中表示，當年胡馬姆曾答應會讓她離開，但實際上，幾乎每日都強姦她，甚至一日強姦3次，每日打她3、4次。經過3個月的虐待，哈米德找到機會逃走，她獨自徒步14小時，終於脫離魔掌，並前往德國尋求難民庇護。

哈米德去年在德國街頭遇到胡馬姆之後在facebook透露，曾向德國警方及負責審批庇護申請的官員投訴，但由於胡馬姆是以難民身份前往當地，故當局不能對他採取任何行動，結果逼使她寧回到伊拉克的難民營與父親生活。

延伸閱讀：

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伊拉克：由敘利亞撤出的美軍屬「短暫過境」

文章授權轉載自《香港01》

ISIS伊拉克綁架

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