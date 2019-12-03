義大利教授緬懷希特勒 校長、部長撻伐

2019-12-03 16:32 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



義大利教育部長歐拉蒙提表示，任何關於納粹的言論都「不該輕慢」。（photo by Twitter） 分享 facebook 義大利錫耶納大學教授卡斯楚奇日前被校方發現，其曾於推特發出一系列親納粹言論，包括貼出希特勒與狼犬的合照，並貼文寫道「希特勒雖然不是聖人，但至少他很保護歐洲的文明。」等。教育部長費歐拉蒙已指示校方對其展開調查，並說：「任何關於納粹的發言都不該輕慢。」

教授緬懷獨裁者

根據《歐洲新聞台》報導，義大利錫耶納大學2日發出聲明，譴責自家教授的親納粹推文。教導法律哲學及公共政策的卡斯楚奇教授日前被校方發現，他曾於2017年在推特上發出一系列親納粹及同情希特勒的貼文。義大利憲法已有明文規定，禁止散佈或鼓舞「法西斯主義」及「納粹主義」。

卡斯楚奇曾貼出包括「他們說我是怪物，但他們沒有跟你說的是，我曾對抗這些正在壓榨你們的政府。」並輔以納粹徽章圖像為背景，還有「希特勒雖然不是聖人，但至少他很保護歐洲的文明。」等言論。

錫耶納大學校長佛拉提則表示卡斯楚奇的發言很「可恥」，他說：「我們很重視這件事情，卡斯楚奇授將會為他的行為付出代價。」教育部長費歐拉蒙提表示，已要求校長就事件進行調查，將進一步對卡斯楚奇作出懲處。

抨擊聲浪不斷

據《安莎通訊社》報導，費歐拉蒙提也提醒，所有關於納粹的言論「不該拿來開玩笑」。連義大利反建制派政黨「五星運動」都透過推特表示，「卡斯楚奇教授偏差的觀念，已不適合為人師表。」

卡斯楚奇還曾貼出多張希特勒與德國狼犬的合照，以緬懷這位惡名昭彰的獨裁者。托斯卡尼大區主席羅西對此也表達強烈不滿，他說：「任何鼓吹法西斯主義的行為都不能被接受，尤其對我等有實質影響力的人來說更是如此。」

該事件已引發軒然大波，包括政治人物、政黨及學者都紛紛跳出來予以譴責。而卡斯楚奇對於指控則回應，所有的貼文都是「個人事務」及「言論自由」。

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