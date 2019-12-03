格陵蘭島冰湖無聲消失 無人機記錄過程

2019-12-03 15:55 中央社 華盛頓2日綜合外電報導



格陵蘭島冰原位於極地，部分冰層表面在夏天融化成湖，當湖底出現裂縫，湖水會急速排乾，此現象在氣候變遷影響下可能趨於頻繁，一個研究團隊利用無人機把這個過程記錄下來。

格陵蘭島冰原厚度至少一公里，部分表面在夏季融冰，形成上千個小湖泊，屬正常現象。

當湖的邊緣碰上冰層裂縫，湖水就開始排掉，過程僅僅數小時，水流在冰層基部造成壺穴，最深可達一公里，冰原表面融出來的水流，在接下來的融冰季節期間，持續流入這個裂口，有些會形成世界上最大的瀑布。

法新社報導，這段過程很難親身觀察到，但一群來自劍橋大學（University of Cambridge）史考特極地研究中心（Scott Polar Institute）的冰河學者於2018年7月抵達格陵蘭島西北部的斯托爾冰河（StoreGlacier）時，幸運地看到這段過程。

他們抵達現場之後過了幾天，在5小時內，有2/3的湖泊、約相當於500萬立方公尺的水從冰原表面流入一道裂縫中。

無人機的空拍攝影功能捕捉到冰原前後不同的變化，顯示一個深藍色的橢圓形湖泊縮成一個較小、較淺、顏色轉為淺藍的圓形湖泊。

這項研究還有阿伯里斯特威斯大學（AberystwythUniversity）及蘭卡斯特大學（Lancaster University）參與，研究結果刊登在美國學術期刊「國家科學院學報」（Proceedings of the National Academy ofSciences, PNAS）。

研究主要共同作者之一的查德利（Tom Chudley）說：「無人機的用途是讓我們能在科學家難以實地前往一些不安全地區時，取得這種高品質的測量結果。」

研究團隊利用裝設在無人機上的全球定位系統（GPS）進行地理定位，拼湊拍出來的數千張影像，依序用來建構出詳盡的冰原表面3D重建圖。

冰河在自身重量驅使下，會緩慢朝海洋滑動，前端接觸到海洋時，就斷裂成冰山。格陵蘭島作為全球最大島嶼，有80%覆蓋在冰雪之下，這座島對海平面上升的作用，有40%源於斷裂的冰山，其餘則是源於正在融化的冰河。

斯托爾冰河每年約前進600公尺。研究團隊發現，湖泊突然乾涸會暫時加快冰河移動的速度，約每天加快2到5公尺，流到冰層下的水就像一種潤滑劑。

更令人驚訝的是，研究團隊表示，這層水流的壓力會把冰河高度抬升約55公分。

查德利說，氣候變遷對格陵蘭島的影響越來越明顯，會出現越來越多湖泊，湖泊面積會越來越大，在冰原溫度偏低的區域，水位會越來越深，這些湖泊之中，有些就會開始排水。