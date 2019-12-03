親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

民主是需治療的毒癮？中共政權下的香港與新疆

黨內第一槍？不滿不分區 台大教授辭國民黨大陸部副主任

愛爾蘭議會砸3600萬買印刷機 不僅「卡門」又遭員工罷用

2019-12-03 14:15聯合新聞網 綜合報導

愛爾蘭國會倫斯特府。圖擷自TheJournal.ie
愛爾蘭國會倫斯特府。圖擷自TheJournal.ie
分享

議會花費巨額公帑購置器具，卻只能擺著閒置，讓納稅人心裡不知做何感想？愛爾蘭議會（Oireachtas）花費80.8歐元（約新台幣2727萬）購置一台高階印刷機，去年12月到貨後，又意外發生「卡門」事件，印刷機進不了議會，直到今年9月終於安裝好，前前後後已花費超過百萬歐元（近3600萬新台幣），但印刷機到現在仍未能開機上工，調查單位要查是否有人謀不臧情事。

《TheJournal.ie》報導，愛爾蘭議會去年向日本品牌Komori訂購一架要價80.8萬歐元的高階印刷機，送達時才發現高2.1公尺、寬1.9公尺的巨型機器，根本進不了議會大門，無法裝機。只好再進行建築改繕工程，花了23.6萬歐元（約新台幣796萬）打掉一面牆、加裝鋼架結構以放置印刷機，在10個月的改建工程期間，又以每月2000歐元（約新台幣6.75萬）的費用寄放倉儲。

Komori印刷機。圖擷自TheJournal.ie
Komori印刷機。圖擷自TheJournal.ie
分享

印刷機終於在今年9月安裝完成，但仍需要一些設定，真正能開機上工可能要到明年。只是事件沒有這麼簡單，員工操作機器需要先受訓，所以議會員工以此加求加薪，不然就讓它繼續閒置，連資訊部門員工也一併加入「罷用」行列，不加薪，就要讓印刷機變成巨型裝飾品。

當地媒體上周六披露此事後，「印刷機事件」成為關注焦點，原本用來提升業務便利性的工具，卻搞出一堆雞飛狗跳的情況，為何不直接退貨處理？根據議會內部文件顯示，當初購買時簽訂的合約，是不能退貨的。為了一台印刷機花費巨額公帑引來是否有人謀不臧的質疑，公共帳目委員會將進行內部調查。

據《TheJournal.ie》最新報導，這台花費百萬歐元購置的印刷機，主要任務是應付議會內部文件需求，使用空檔期間仍可接案增進收益，本月已接到一筆200萬歐元（約新台幣6752萬）的業外標案。

愛爾蘭印刷業

相關新聞

格陵蘭冰蓋裂 融成世界最大瀑布

2019-12-03 14:30

印度獸醫強暴案：「最安全城市」性犯罪的私刑怒吼

2019-12-03 12:21

邪教父母宣稱驅魔 異物塞口狂鞭9歲兒致死

2019-12-03 09:17

安德魯王子性醜聞女主角首次受訪 爆料「他是令人厭惡的舞者」

2019-12-03 09:17

高中生讓座遭婉拒被同學笑 孕婦回一句話網讚「很帥氣」

2019-12-03 08:58

樂施會報告：每兩秒就一人因天災流離失所

2019-12-03 00:25

聯合國：守住關鍵1.5℃ 減排計畫需增5倍

2019-12-03 00:18

100美元買的倉庫舊車 24年後被馬斯克以近百萬美元標走

2019-12-02 23:31

熱門文章

受雇打掃超恐怖垃圾屋 花7小時還原後網友驚呆了

2019-12-02 15:50

美亞太助卿：不稱台灣是國家 信守一法三公報

2019-12-03 06:54

100美元買的倉庫舊車 24年後被馬斯克以近百萬美元標走

2019-12-02 23:31

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top