愛爾蘭議會砸3600萬買印刷機 不僅「卡門」又遭員工罷用

2019-12-03 14:15 聯合新聞網 綜合報導



愛爾蘭國會倫斯特府。圖擷自 TheJournal.ie 分享 facebook

議會花費巨額公帑購置器具，卻只能擺著閒置，讓納稅人心裡不知做何感想？愛爾蘭議會（Oireachtas）花費80.8歐元（約新台幣2727萬）購置一台高階印刷機，去年12月到貨後，又意外發生「卡門」事件，印刷機進不了議會，直到今年9月終於安裝好，前前後後已花費超過百萬歐元（近3600萬新台幣），但印刷機到現在仍未能開機上工，調查單位要查是否有人謀不臧情事。

據《TheJournal.ie》報導，愛爾蘭議會去年向日本品牌Komori訂購一架要價80.8萬歐元的高階印刷機，送達時才發現高2.1公尺、寬1.9公尺的巨型機器，根本進不了議會大門，無法裝機。只好再進行建築改繕工程，花了23.6萬歐元（約新台幣796萬）打掉一面牆、加裝鋼架結構以放置印刷機，在10個月的改建工程期間，又以每月2000歐元（約新台幣6.75萬）的費用寄放倉儲。

Komori印刷機。圖擷自 TheJournal.ie 分享 facebook

印刷機終於在今年9月安裝完成，但仍需要一些設定，真正能開機上工可能要到明年。只是事件沒有這麼簡單，員工操作機器需要先受訓，所以議會員工以此加求加薪，不然就讓它繼續閒置，連資訊部門員工也一併加入「罷用」行列，不加薪，就要讓印刷機變成巨型裝飾品。

當地媒體上周六披露此事後，「印刷機事件」成為關注焦點，原本用來提升業務便利性的工具，卻搞出一堆雞飛狗跳的情況，為何不直接退貨處理？根據議會內部文件顯示，當初購買時簽訂的合約，是不能退貨的。為了一台印刷機花費巨額公帑引來是否有人謀不臧的質疑，公共帳目委員會將進行內部調查。

據《TheJournal.ie》最新報導，這台花費百萬歐元購置的印刷機，主要任務是應付議會內部文件需求，使用空檔期間仍可接案增進收益，本月已接到一筆200萬歐元（約新台幣6752萬）的業外標案。