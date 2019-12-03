科學家幫農作物尋親 要找回野生品種的抗病基因

2019-12-03 12:34 中央社 巴黎3日綜合外電報導



今天公布的研究顯示，科學家近來持續尋找農作物的野生近緣種，希望強化作物對疾病與氣候變遷的抵禦能力。

人類為提供食物馴化野生植物已約1萬年，但這麼做的後果就是導致許多作物在過程中失去天然防禦能力，以致它們、以及我們，都可能暴露在疾病和氣候變遷的影響之下。

英國倫敦邱園千禧年種子銀行（Kew GardensMillennium Seed Bank）作物野生近緣（Crop WildRelatives）計畫協調員克基爾（Chris Cockel）表示：「我們生活在相互依存的世界，我們需要的所有多樣性，不存在單一國家或地區。」

「在美洲、非洲或亞洲，其中一種作物的野生近緣種可能是抗病蟲害的源頭，未來可為大家帶來好處。」

人類追求高產能的代價，就是基因多樣性變少，而這往往讓植物更容易遭到蟲害、疾病，以及受到全球暖化和開發帶來的極端氣候影響。

藉著回溯稻米、馬鈴薯、燕麥、落花生等約28種食物的源頭植物，研究人員在25個國家盡可能蒐集了多樣的種子，來填補現有基因銀行的空缺。

致力維護作物多樣性的國際非營利組織「全球作物多樣性信託基金」（Global Crop Diversity Trust）的瓜里諾（Luigi Guarino）表示：「我們希望能盡可能地取得多樣化…散居各地的族群即使只相隔數公里，基因上或許也會相當不同。」