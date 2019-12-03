安德魯王子性醜聞女主角首次受訪 爆料「他是令人厭惡的舞者」

2019-12-03 09:17 香港01 記者方蕙珊／報導



英國安德魯王子（Prince Andrew）性醜聞女主角朱弗雷（Virginia Giuffre），首次接受英國傳媒訪問，大爆17歲那年被現在已故的美國淫媒艾普斯坦（Jeffrey Epstein）「販賣」至英國，並安排與安德魯王子會面的過程。朱弗雷形容安德魯王子是個「叫人厭惡的舞者」（hideous dancer），因為他跳舞跳時汗如雨下，但她當時只知「要令對方開心」。

朱弗雷就英國安德魯王子的性醜聞，首次接受英國媒體的訪問。圖擷自 BBC 影片 分享 facebook

現年35歲的朱弗雷近日首次接受英國傳媒訪問，大爆2001年被艾普斯坦販賣至倫敦賣淫的經歷，有關訪問片段周一（2日）在英國廣播公司時事節目《廣角鏡》（Panorama）播出。朱弗雷表示，當年僅17歲的她被艾普斯坦及英國名媛吉斯蘭（Ghislaine Maxwell）帶到倫敦酒吧，將她介紹給安德魯王子認識，然後安德魯王子主動邀請她跳舞。

「但我只知要讓他開心」

「他是我一生中見過最可怕的舞者」朱弗雷形容，「實在太可怕！這傢伙流到我成身汗，他的汗水就像雨水般到處落下，我覺得很惡心，但我只知要讓他開心，因為這是艾普斯坦和吉斯蘭期望我依從的。」朱弗雷稱離開酒吧時，吉斯蘭在車上給予她「指引」，要求她對安德魯王子做同樣為艾普斯坦做過的事。

朱弗雷續謂，她當晚在吉斯蘭座落在豪宅區貝爾格萊維亞（Belgravia）的大宅內，與安德魯王子發生性行為。朱弗雷強調，她的遭遇並非可恥的性愛故事，而是與販賣、虐待以及與王室有關，所以懇請英國人民幫助她繼續進行這場鬥爭，勿以為這宗事件可以接受。

英國白金漢宮發言人回應稱，安德魯王子對於自己在不當判斷下，與艾普斯坦產生的聯繫明確表示後悔，並深切同情受影響人士。

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文章授權轉載自《香港01》