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邪教父母宣稱驅魔 異物塞口狂鞭9歲兒致死

2019-12-03 09:17香港01 記者李福源／報導

9歲的大衛當日嘴巴塞滿異物，他先被媽媽按住，然後遭爸爸及教友用皮鞭來回抽打，最後...
9歲的大衛當日嘴巴塞滿異物，他先被媽媽按住，然後遭爸爸及教友用皮鞭來回抽打，最後被折磨致死。圖擷自太陽報
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俄羅斯葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）一對父母聲稱為了「驅魔」，竟與宣稱是宗教組織的「Disciples of Jesus Christ」成員聯手鞭打9歲兒子大衛（David K），並用異物塞住其嘴巴來防止尖叫，大衛最終慘死，然而眾人卻圍住其屍體連續「祈禱」兩天來盼他「復活」。該對父母及涉事組織的女領袖蓋努利納（Zemfira Gainullina）被控謀殺，現已被警方拘捕。

警方表示，大衛嘴巴塞滿異物，被母親按住，然後遭父親及其教友用皮鞭輪流抽打，最後被折磨致死；組織成員之後圍繞在大衛的遺體祈禱，嘗試令他「復活」，但兩日後發現失敗，才將他埋葬在西南區（Yugo-Zapadny）一處湖邊的林地中。

驗屍報告顯示，大衛的身體有多處血紅的鞭痕，嘴巴完全遭塞住，結果導致缺氧死亡，由於大衛的阿姨偷偷報警才揭發事件；目前大衛的爸爸及蓋努利納已被拘留，而大衛的媽媽事後逃到鄰國白羅斯（Belarus）同樣在當地遭到拘捕，現正進行引渡程序。

俄羅斯宗教學者涅維耶夫（Alexander Neveev）指出，該個涉案的宣稱宗教組織相信，罪惡可以從孩子身上打走，且必須對抗惡魔，不須理會對方所受的痛苦，否則孩子將會在地獄承受更多折磨，「當然，滿腦子都是這種胡思亂想的人，根本無法理解為何小孩不該受到傷害。」

延伸閱讀：

「只想讓她快點入睡」　海洛英塗牙齦女嬰中毒亡　母被控危害兒童

【膠袋藏屍】無業漢指友人吸毒發狂後亡　認非法處理其屍囚20月

文章授權轉載自《香港01》

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