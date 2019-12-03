聯合國：守住關鍵1.5℃ 減排計畫需增5倍

聯合國秘書長古特瑞斯二日在西班牙馬德里的聯合國氣候變遷綱要公約第廿五次締約國會議開幕式發表演說。 （歐新社） 分享 facebook

全球氣候會議二日在馬德里登場，聯合國秘書長古特瑞斯一日警告，世界已接近氣候災難無法挽回的「不歸路」，全球的努力「根本就不夠」，政治領袖必須因應這場迫切的氣候危機，提出更遠大的減排承諾，特別是主要的溫室氣體排放國。

「聯合國氣候變遷綱要公約第廿五次締約國會議」（COP25）二日在馬德里登場，有近兩百國代表與協會。英國廣播公司（BBC）報導，古特瑞斯說，未來十二個月是對抗全球暖化、氣候變遷的關鍵期，暖化造成的衝擊，包括極端氣候，已經出現在全球各地，對人類和其他物種都造成嚴重後果。

他表示，人類的科學知識與技術有辦法遏阻地球暖化，「缺的是政治意志。」

他警告，氣候災難的「不歸路」不再遠在天邊，已經近在眼前，並且「加速衝向我們」。

近日又有一連串關於氣候變遷的壞消息。世界氣象組織宣布，溫室氣體濃度在去年創新高。聯合國環境規劃署指出，各國政府目前提出的減少碳排放計畫，與控制地球均溫上升不超過攝氏一點五度所需的減排量，有著「巨大落差」，各國的減排計畫要增加五倍才能達標。

四年前，世界各國在巴黎達成協議，希望在本世紀結束前氣溫升高不超過攝氏兩度，最好不要超過攝氏一點五度。不過，全球平均氣溫過去四年已增加約一度，離本世紀末還有八十年，人類能否把平均氣溫上升幅度控制在一度甚至零點五度之內，不容樂觀。

兩百國代表將在COP25會議中對巴黎氣候協定提出「實施細則」，希望協商出可行的碳交易機制，並對受到海平面上升等氣候災難衝擊的窮國，提出損害補償辦法。

古特瑞斯表示：「我們必須停止挖掘能源，利用再生能源所提供的廣泛可能性。」

他說，全球人民，尤其是年輕世代，表明他們強烈希望全人類得出對應氣候變遷的行動。他呼籲，「讓排碳者付代價、停止補助化石燃料、明年起不再興建燃煤電廠、把抽稅對象從收入轉到碳排放、讓汙染業而不是平民百姓付稅」。