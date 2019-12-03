聯合國：守住關鍵1.5℃ 減排計畫需增5倍
全球氣候會議二日在馬德里登場，聯合國秘書長古特瑞斯一日警告，世界已接近氣候災難無法挽回的「不歸路」，全球的努力「根本就不夠」，政治領袖必須因應這場迫切的氣候危機，提出更遠大的減排承諾，特別是主要的溫室氣體排放國。
「聯合國氣候變遷綱要公約第廿五次締約國會議」（COP25）二日在馬德里登場，有近兩百國代表與協會。英國廣播公司（BBC）報導，古特瑞斯說，未來十二個月是對抗全球暖化、氣候變遷的關鍵期，暖化造成的衝擊，包括極端氣候，已經出現在全球各地，對人類和其他物種都造成嚴重後果。
他表示，人類的科學知識與技術有辦法遏阻地球暖化，「缺的是政治意志。」
他警告，氣候災難的「不歸路」不再遠在天邊，已經近在眼前，並且「加速衝向我們」。
近日又有一連串關於氣候變遷的壞消息。世界氣象組織宣布，溫室氣體濃度在去年創新高。聯合國環境規劃署指出，各國政府目前提出的減少碳排放計畫，與控制地球均溫上升不超過攝氏一點五度所需的減排量，有著「巨大落差」，各國的減排計畫要增加五倍才能達標。
四年前，世界各國在巴黎達成協議，希望在本世紀結束前氣溫升高不超過攝氏兩度，最好不要超過攝氏一點五度。不過，全球平均氣溫過去四年已增加約一度，離本世紀末還有八十年，人類能否把平均氣溫上升幅度控制在一度甚至零點五度之內，不容樂觀。
兩百國代表將在COP25會議中對巴黎氣候協定提出「實施細則」，希望協商出可行的碳交易機制，並對受到海平面上升等氣候災難衝擊的窮國，提出損害補償辦法。
古特瑞斯表示：「我們必須停止挖掘能源，利用再生能源所提供的廣泛可能性。」
他說，全球人民，尤其是年輕世代，表明他們強烈希望全人類得出對應氣候變遷的行動。他呼籲，「讓排碳者付代價、停止補助化石燃料、明年起不再興建燃煤電廠、把抽稅對象從收入轉到碳排放、讓汙染業而不是平民百姓付稅」。
留言