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德防長擔憂 中俄對西巴爾幹半島影響增加

2019-12-02 18:39德國之聲 德國之聲

在對科索沃的訪問中，德國防長克朗普-凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）指出，該地區面臨著新的挑戰。她說：「我們知道，整個地區受到中國以及俄羅斯的特別關注......我們感到，俄羅斯和中國對該地區的影響力在增強。」

北約駐科索沃部隊目前總共有約3500名士兵，其中包括70名德國士兵。德國國防軍近20年以來一直參加該使命，1999年駐當地的德國士兵數量達到峰值，有6500人。

克朗普-凱倫鮑爾表示，北約駐科索沃部隊和北約對該地區的政治進步和未來的穩定做出了貢獻，讓科索沃得以貫徹自己的選擇，朝著歐盟和北約的方向发展。

前南斯拉夫解體前，科索沃是塞爾維亞的一個自治省分。前塞爾維亞總統米洛塞維奇取消科索沃的自治權激起了由前科索沃總統易卜拉欣．魯戈瓦領導的非暴力抵抗運動，以及之後的科索沃解放軍（UCK）的武裝起義。在塞爾維亞武裝大規模殺害、驅逐平民之後，北約於1999年3月轟炸塞爾維亞，迫使貝爾格萊德方面從科索沃撤出行政機構和軍隊。從1999年到2008年，科索沃由聯合國科索沃臨時行政當局特派團管理。

2008年，科索沃宣布獨立。如今，科索沃主要居民為阿族，但塞爾維亞迄今未能接受失去這個前南部省份。俄羅斯、中國和5個歐盟國家拒絕承認科索沃獨立。歐盟雖然致力於塞爾維亞和科索沃之間實現關係正常化，但收效甚微。

克朗普-凱倫鮑爾在視察北約駐科索沃部隊營地電影城（Film City)時表示，過去20年裡，駐科索沃部隊的使命是一個巨大的勝利，為該地區帶來了和平和穩定，也讓科索沃能夠作為一個獨立的國家決定自己的政治未來。

本周一，克朗普-凱倫鮑爾將繼續前往阿富汗，看望駐當地的約1200名德國士兵。

在對科索沃的訪問中，德國防長克朗普-凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Ka...
在對科索沃的訪問中，德國防長克朗普-凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）指出，該地區面臨著新的挑戰。 歐新社
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樂然/凝煉（德新社）

本文章由德國之聲授權提供】

德國俄羅斯中共

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