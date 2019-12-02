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人臉辨識系統有偏見 民眾憂命運被機器掌控

2019-12-02 16:42世界日報 編譯樊蕙╱綜合1日電

人臉識別科技成為警方愛用的辦案利器，但許多人擔心，一旦辨識錯誤就可能會讓無辜民眾...
人臉識別科技成為警方愛用的辦案利器，但許多人擔心，一旦辨識錯誤就可能會讓無辜民眾被捕。示意圖／ingimage
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人臉識別科技成為警方愛用的辦案利器，但許多人擔心，一旦辨識錯誤就可能會讓無辜民眾被捕；執法單位與維權團體恐因相關爭議對簿公堂。

人臉辨識系統利用生物特徵辨識軟體，繪製影片或照片中的人臉特徵；然後系統就會嘗試在資料庫中比對這些資料，確認此人身分。

警方經常透過人臉辨識科技，在數百萬張照片中找到可疑罪犯與目擊者；相關科技也被用在表演場地與學校等公共場所的監視系統，以及特定場所的門禁系統，早已與民眾的日常生活密不可分。

儘管丕優民調中心(Pew Research Center)近期公布民調顯示，逾半數國人相信警方會負責地使用該科技，加州還是通過新法，暫時禁止該州警方透過可穿戴相機使用人臉辨識科技。

美國公民自由聯盟(ACLU)也於10月31日提出訴訟，要求聯邦調查局(FBI)、司法部及聯邦緝毒署(DEA)交出相關紀錄，以供檢閱是否有任何在全國範圍內秘密監控之嫌。

目前聯邦法規沒有關於商業或政府使用人臉辨識科技的相關規定，因為該科技引發違反憲法第1、第4、與第14修正案的疑慮。

國會審計處(GAO)報告稱，FBI所屬「人臉分析比對評估」(Facial Analysis, Comparison, and Evaluation，FACE)單位可用之資料庫中，有逾6億4000萬張人臉照片可供搜查，包括聯邦與州政府資料庫中的駕照與護照申請人照片。

喬治城大學(Georgetown University)隱私權專家曾估計，逾1億1700萬美國成年人都被納入在執法機構使用的人臉辨識網路中，其中非裔比其他族群更容易受到審查。

麻省理工學院(MIT)兩位研究人員2017年公布名為「性別差異」的報告，顯示使用度最高的人臉辨識系統存在偏見。

該報告稱，微軟(Microsoft)與IBM的人臉辨識系統更擅長辨識白人男性的臉部，而非膚色較深的族群或女性；另一項研究也發現，亞馬遜(Amazon)人臉辨識技術Rekognition存在類似問題。

退休警察迪斯(Tim Dees)稱，民眾普遍擔憂相關單位過度仰賴沒有判斷力的機器進行決策；「民眾懼怕這些系統，因為無法與它們講理，更不願讓自己的命運被機器掌控。」

迪斯說，執法機關使用的所有科技，過程中都應有人員操控；由機器排除資料庫中的其他紀錄，找出目標嫌犯資料後，就必須由工作人員「根據相關情境」比對其他資料，例如年齡、身高、體重、種族等，然後決定是否繼續調查。

電子邊疆基金會(EFF)監事訴訟部門主任珍妮佛‧林奇(Jennifer Lynch)說，人臉辨識相當「專制地監視」；她說：「我覺得這種科技很可怕；你不會知道誰在監視自己的一舉一動。」

FBI人臉辨識隱私權

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