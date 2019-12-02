FBI握6.4億人臉照 隨時可檢索

2019-12-02 16:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合1日電



西方國家對人臉辨識技術的應用有嚴格法律界定，保障個人隱私，也成為捉拿逃犯的一種方式。圖為佛州警方公布嫌犯的人臉辨識。 路透社 分享 facebook

今年8月一個早晨7時許，下曼哈頓兩處地區出現三個可疑的壓力鍋，警方懷疑是造成2013年波士頓馬拉松和2016年雀兒喜區慘案的壓力鍋炸彈，下令淨空街區、地鐵停駛，所幸虛驚一場。

當局迅速過濾監視器畫面，交給「人臉辨識組」(Facial Identification Section，簡稱FIS)，紐約市警局2001年起使用FIS軟體；不出一會兒工夫，即辨明曾因販毒被捕的兇嫌葛瑞芬(Larry Griffin II)，再比對葛瑞芬的社群媒體帳號；當天上午8時15分，葛瑞芬的姓名和照片已發到紐約每位警察的手機，葛瑞芬當晚落網，被控放假炸彈等三項罪名。

乍聽之下是件好事，警方透過FIS迅速逮人且未造成傷亡，但這只是大規模、不可見、侵犯隱私監控的冰山一角，FIS軟體為科技公司、執法單位、商業利益、數據掮客和第三方機構利用，近年逐漸浮上檯面，成為電影「魔鬼終結者」(Terminator)、「關鍵報告」(Minority Report)和影集「黑鏡」(Black Mirror)的劇情，引發「臉慌」。

聯邦調查局(FBI)春季時至少擁有6億4100萬張臉孔照片和絕大多數美國人的身分資料，可在無搜索票或證據的情況下隨時檢索。

奧克蘭、柏克萊、麻州薩莫維爾和舊金山等地議員倡議禁止人臉辨識，但在其他地區皆屬合法且不受規範。

人們處處遭監視，包括街頭、機場、量販店、餐館、酒店、運動中心、教堂，以及其他許多不為人知之處。

今夏一度訛傳俄羅斯推出熱門修圖軟體，組建人臉資料庫，宣稱擁有大眾臉部資料的臉書(Facebook)堪稱全球一最大人臉辨識資料庫，但臉書一再宣稱捍衛隱私。

FIS不可靠的消息滿天飛，誤認情況一籮筐，尤其辨識有色人種超不準；倫敦市警局FIS錯誤率高，亞馬遜(Amazon)的FIS軟體曾誤認多位議員為嫌犯。

FIS未臻完備，卻已改變司法體系和人們日常生活。

科技公司透過人們在社群媒體、交友網站、修圖軟體等主動上傳的照片，以及公共場合的攝影機獲得大量肖像，用以訓練演算法精準辨識人臉；科技公司利用人像訓練了多少演算法，無從得知、無法可管。

在特定情況下，部分演算法相當精確，國家標準局去年測試40家開發商的127條臉部辨識演算法，錯誤率僅0.2%。

人臉辨識無疑會自我改良，在大規模生物測定的協助下將更精確；中國的步伐辨識系統準確率達94%，五角大廈則研發出心跳雷射，可穿透外套測得個人獨特的心率特徵，準確率達95%。