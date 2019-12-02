神秘太陽能船漂3200公里 船上還有一封親筆信

2019-12-02 15:46 聯合新聞網 綜合報導



這艘木船航行了3200公里，船隻仍完好無損。圖擷自 bbc 分享 facebook

2016年9月下旬，有艘木船被沖到愛爾蘭上巴里格拉斯的海灘上，裡頭還有一封船主里克．斯莫爾（Rick Small）寫的親筆信，表示要將這艘船送給無家可歸的年輕人。直到近日當地海岸警衛隊終於找到船主，原來這艘船一開始的目的是為了讓人重視氣候變遷。

根據《CNN》報導，2016年9月下旬，愛爾蘭海岸警衛隊接到一通電話，民眾看見一艘形狀奇怪的木船被浪潮推到海灘上，警衛隊到現場查看時發現，這艘船是用木頭製成並用柏油防水，船隻上方裝著太陽能板，船裡是可供人居住的環境。

其中，更神秘的是船裡還有寫一封訊息，「我，里克·斯莫爾，將這艘船捐贈給一個無家可歸的年輕人，讓他們過上更好的生活！沒有租金，沒有抵押，沒有水電。」不過，警衛隊未找到里克這個人，只好將船隻整修好，移到附近社區的花園中展示。

直到今年11月底，警衛隊接到記者來電，表示這艘船的發明者是住在澳洲62歲的里克·斯莫爾，他熱愛太陽能，當初設計的目的是希望能搭這艘船，從紐西蘭到北極觀察冰層融化的現象，但是他未找到合適的發電機，只好將船隻留在紐西蘭，沒想到船穿越大西洋，航行了3200公里。

里克一生發明了三部太陽能汽車、一部太陽能自行車，他希望為後代子孫創造環保又符合成本的能源替代方案，雖然這艘船最終在社區中展示，未送給無家可歸的年輕人，不過里克接受採訪時，自豪的表示「它沒有下沉，我一定做得很好，是嗎？」。