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高中生讓座遭婉拒被同學笑 孕婦回一句話網讚「很帥氣」

2019-12-03 08:58聯合新聞網 綜合報導

高中生在電車上欲讓座給孕婦遭拒，卻被孕婦用一席話鼓勵了。示意圖／Ingimage
高中生在電車上欲讓座給孕婦遭拒，卻被孕婦用一席話鼓勵了。示意圖／Ingimage
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根據日媒報導，推特上一名日本網友描述了在大眾運輸系統上所遇到的「讓座事件」，引發網友熱議。

網友描述，他在電車上遇見一名男高中生欲讓座給一名孕婦，但是孕婦因為下一站就要下車，而婉拒了高中生的讓座。高中生的朋友們見狀，出言嘲笑該學生很遜。孕婦卻義正嚴辭的說，「一點都不遜喔，他做了一件很帥氣的事情，我都想當他女朋友了。」

貼文一出，網友們盛讚男學生的善良，「現在很多人都會裝作沒看到了，還願意讓座真的很貼心。」也有人指出孕婦的帥氣，「能夠用這樣的方式鼓勵男學生，我覺得這名媽媽也是很棒的人呢。」

根據Nippon.com專欄，日本人其實並不注重讓座的文化：一來是因為通勤時間遠遠較台灣為長，能坐下對於許多日本上班族已經是難得的恩惠，自顧不暇；另一方面，有許多人將「被讓座」一事，解讀為「自己已造成他人的不便」，進而視為禁忌或恥辱，導致明明讓座者好心、被讓座者卻堅持不肯坐下的尷尬處境，也使得日本人越來越不願意讓座。

另一方面，則是日本相當強調「責任自負」的概念，以「不造成其他人的困擾和麻煩」為美德，近年來更進一步認為高齡和懷孕也被歸類為這種「責任自負」當中，出現認為高齡者與孕婦應該自力更生，而不願意伸出援手的現象。正因如此，這名孕婦和高中生之間的良性互動，才更令人覺得難能可貴。

讓座孕婦高中生

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