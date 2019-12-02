聖誕裝扮「黑彼得」造型 專家批歧視

2019-12-02 14:48 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



圖說：比利時的聖誕節裝扮「黑彼得」被視為是一種族歧視，但並未受政府重視。圖為比利時前國防部長雷恩德斯。（photo by Twitter） 分享 facebook

比利時及荷蘭人慶祝聖誕節打扮的角色「黑彼得」，裝扮者必須將臉部完全塗黑，最近引起專家學者輿論撻伐。比利時反歧視聯盟發言人雷奇：「大家不能忘記我們曾對黑人做出的傷害。」歷史教授史坦納則指出，比利時國王利奧波德二世曾高壓統治「剛果自由邦」，政府至今都未正視這段史實，教育系統也極少提及殖民歷史。

黑人傷痛成造型

根據《CNN》報導，聖誕節將至，比利時及荷蘭慶祝聖誕節的傳統文化中，有許多人會打扮成傳統節慶角色，其中「黑彼得」一角更引起許多爭議。在比利時的傳統中，「黑彼得」是跟在穿著紅白聖裝的「聖尼古拉斯」旁，是一名以奴隸為原型創造出來的角色。

完全塗黑的臉部、頂著一頭捲髮、鮮紅色口紅妝及穿著文藝復興風格服裝的「黑彼得」，就是這個造型，讓民眾認為有種族歧視的疑慮。貝里學院歷史系教授史坦納表示，比利時曾對剛果進行過殘忍的殖民統治，他說：「很多比利時人打扮成黑人的樣子，但他們並不知道這樣有多傷人及羞辱。」

反歧視聯盟發言人雷奇也提醒：「大家不能忘記我們曾對黑人做出的傷害。」比利時國王利奧波德二世曾高壓統治「剛果自由邦」，並以殺害奴隸家人或砍斷手腳等方式，脅迫其不斷付出勞力採取橡膠。就連比利時前國防部長雷恩德斯，也曾將自己臉塗抹成全黑的「黑彼得」造型接受電視訪問。

比利時聖誕節時常有民眾打扮「黑彼得」造型，被視為一種歧視，且大多數人對殖民非洲歷史並不知情。

比利時政府略歷史

據《聯邦誌》報導，比利時布魯塞爾是歐盟總部所在地，也常被視為一座友善且和諧的城市。然而雷奇指出：「比利時人不願意面對殖民歷史，也不願意正視國王利奧波德二世曾殺過百萬被殖民者的史實。」事實上，大部分比利時的教科書並沒有提及殖民時期的歷史事件。

「對比利時人來說，並沒有管道去獲取這段歷史知識，因為政府不太願意提起。」黑人藝術家，也是教授的森吉芸娃舉例，曾遇過20歲的學生，對比利時曾殖民剛果的事情毫不知情。她說：「身為一名比利時人，怎麼能對這段歷史一無所知？」

聯合國也在今年派出專家，就比利時「帝國主義」時期對當今比利時人的影響進行調查。報告聲明中指出：「比利時絕大多數的學校課程並無教導相關歷史，有1/4的學生甚至不知道剛果曾經為殖民地。」

【更多精采內容，詳見 】