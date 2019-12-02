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垃圾屋人人嫌棄 他背後有心酸原因網友同情

2019-12-02 15:53聯合新聞網 綜合報導

垃圾分類所造成的心理壓力，引發了推特上的日本網友們熱烈討論。示意圖／Ingima...
垃圾分類所造成的心理壓力，引發了推特上的日本網友們熱烈討論。示意圖／Ingimage
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日前，日本一名網友Po文指出，他因為工作關係認識了一位住家被垃圾淹沒的人，對方因某些緣故三年都沒有丟過垃圾。原PO詢問他原因以後，對方回答不知道怎麼做垃圾分類，丟垃圾場的時候總是被鄰居痛罵，因為太害怕了所以漸漸變得不敢倒垃圾。看到他在垃圾山裡生活的樣子，原Po表示自己也不禁思考起「正確」這件事情。

貼文一出，引起網友們的同情與關心，有網友指該住戶或許已經對於倒垃圾產生了心理創傷，也有網友抱怨道「為什麼總是有人要這樣痛罵別人？」、「明明簡單的教一下怎麼分類就好了啊」。

其他網友也分享了類似的經驗，有一名網友就表示，自己的公公婆婆也搞不清楚所在鄉鎮的垃圾分類方法，所以把陶瓷碎片任意棄置在室外，看到這篇貼文讓她反省了自己，也許應該更友善地告訴他們正確的方式；也有網友表示，「沒有人有權利審核別人垃圾袋裡面裝的東西吧？比起生氣，倒不如先好好把分類方式告訴對方。」

另有人提起，幾年前似乎有一位日本職業足球聯賽的外籍選手，帶著太太一起住在日本，結果太太因為搞不懂日本的垃圾分類而得了神經衰弱症。

有網友指，有些理所當然以為是常識的事情，其實對於某些人而言是非常困難的，「必須時時提醒自己，自己的常識對其他人而言並不一定是常識。」

日本有許多地方都存在有「垃圾滿屋」的問題，這種問題尤其容易出現在老年人身上。他們或因為行動不便，或因為失智症影響，又或因配偶離世等原因無法回歸現實，而陷入「垃圾滿屋」的困擾當中。日本甚至有綜藝節目以此為題，端出「驅除垃圾滿屋」的口號，足見「垃圾滿屋」問題在日本的影響。

垃圾分類老年人

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