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拯救珊瑚礁奇招 水下播音吸引魚群進駐

2019-12-02 14:01中央社 華盛頓2日綜合外電報導

全球科學家都急切地想要挽救珊瑚礁免於氣候變遷導致的毀滅性後果，甚至出現一些激進方法，例如繁殖能適應海水變暖的珊瑚，或在水下播放聲音，把魚群引回瀕死的珊瑚礁裡。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，在加勒比海，研究員打造「育嬰房」，試圖在被破壞的珊瑚礁上培育新生珊瑚；在夏威夷，科學家還嘗試繁殖出更能適應海水變暖的珊瑚。

英國與澳洲研究團隊於11月29日提出另一種不走正常路線的策略，也就是對著瀕死珊瑚礁播放健康珊瑚礁的聲音，他們認為這樣可以幫助復育珊瑚。

在這項為期6週的實地試驗中，研究員在澳洲大堡礁，把水下擴音器架設在死亡珊瑚群中，播放事先在健康珊瑚群中錄好的聲音。這項試驗目的是觀察不同魚類群落能否因此被吸引回到珊瑚群裡，魚類對於防止珊瑚狀態惡化有很大的幫助。

研究內容刊登在線上期刊「自然通訊」（NatureCommunications），研究團隊認為試驗結果很有希望。他們發現，與一片寂靜的死亡珊瑚群相較，聚集在播放健康珊瑚群聲音的死亡珊瑚群中的魚有兩倍之多。

英國艾克斯特大學（University of Exeter）海洋生物教授兼研究報告資深作者辛浦森（Stephen D.Simpson）說，「健康珊瑚礁是很喧嘩的地方，急躁的蝦子會劈啪作響，魚群會發出歡呼和嘀咕聲，這些聲音合成一道繽紛的生物聲景」，而幼魚在尋覓棲地時，會朝著聲音而去。

根據研究報告，在播放健康珊瑚群聲音的實驗組中，生物種類數量比其他珊瑚群多了50%，且新的魚群聚落涵蓋食物網中的各個階層，有食腐的清道夫魚，也有草食魚和肉食魚。重要的是，這些魚來了就有留下的打算。

辛浦森表示：「珊瑚礁被破壞，就會變得一片死寂，魚蝦都消失了，但利用擴音器復原那道失去的聲景，我們可以把幼魚吸引回來。」

這項研究是在2017年10月到12月在大堡礁北部環礁湖進行，這裡有著與海岸平行的大片淺水珊瑚礁。在魚群產卵及成熟季節開始時，研究團隊在距離自然生成珊瑚礁約27碼（約24.7公尺）的開放沙岸處，從死亡珊瑚礁群中建立33個實驗區塊，在這區塊中央架設水下擴音器，把角度調往上，確保聲音能平均散播到所有方向。

研究團隊在40個夜晚，於一些區塊播放健康珊瑚礁的聲音，在其他區塊架設沒聲音的擴音器，再保留一組區塊維持原樣。

根據報告，在研究期間，這個稱為「聽覺施肥」的方法對增加幼魚數量有很正面的影響，有播放聲音的珊瑚礁能更快地引來魚群，魚群也比在沒有播放聲音的珊瑚礁裡停留得更久。

研究員坦言，把魚群引回已死或瀕死的珊瑚礁，這辦法本身無法修復珊瑚礁毀壞的部分，但如果受損的珊瑚礁擁有健全的魚群聚落，魚群能幫助珊瑚維持健康，珊瑚礁就更有機會復原。

珊瑚澳洲

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