親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

特斯拉開5年「里程數破百萬」 神人揭秘：維修費只花了44萬

高以翔回家了！陳偉霆目睹憾事沈默多天首發文

「非處女」為由 17歲金牌選手被踢出國家代表隊

2019-12-02 14:24聯合新聞網 綜合報導

17歲少女因童貞問題被教練取消參賽資格。圖擷自worldofbuzz
17歲少女因童貞問題被教練取消參賽資格。圖擷自worldofbuzz
分享

代表國家出賽的運動員，除了表現優秀外，品行也是參考依據。在印尼有位媽媽向當地青年體育部投訴，她抗議自己的女兒原本要代表國家去參加兩年一度的東南亞運動會（Southeast Asian Games），豈料，出發前教練以女兒不是處女為由，將她踢出國家代表隊，她提出醫院報告證明並指控教練的行為。

根據《World of Buzz》報導，今年17歲薩妮亞（Shalfa Avrila Sania）從8歲開始學習體操，在9年的學習過程中獲得50多面金牌，在她要代表印尼參加東南亞運動會時，教練以薩妮亞時常與男性友人出去，多次深夜晚歸且經詢問後，已不是處女之身的理由，取消薩妮亞的參賽資格。

收到消息的薩妮亞媽媽庫妮亞瓦蒂（Ayu Kurniawati）無法接受，並將此事投訴到當局青少年體育部。對此，體育部回應「如果運動員是因為貞操問題而被遣返回國，我們會採取強硬手段，因為這是一件關乎私德的重要問題，與表現無關」，體育部發言人強調薩妮亞是因表現及紀律不良才被解雇，支持教練的做法。

面對體育部不指責教練的行為，庫妮亞瓦蒂感到十分憤怒，她表示「這根本是在踐踏女兒的尊嚴及聲譽」，同時她也提出女兒到醫院的檢驗報告，強調教練說得並非事實，此事也引發當地民眾熱議。

印尼

相關新聞

摘除米其林三星後：日本「壽司之神」小野二郎的榮耀美學

2019-12-02 08:30

「現代版」的愛爾蘭天鵝傳說 麥可．基根-多藍《癲鵝湖》

2019-12-02 13:45

「三大男高音」之一帕華洛帝讚譽的美聲 皮爾古美聲禮讚聖誕夜

2019-12-02 12:45

日本愛子公主18歲了！ 拚升學不忘運動

2019-12-02 13:27

世界遺產「最美小鎮」 奧地利哈修塔特失火 4木屋燒毀

2019-12-02 01:10

島國沉沒危機...應對氣候變遷 美中角力新戰場

2019-12-02 00:06

極端氣候下 空汙、傳染病…現在出生的孩子健康堪虞

2019-12-01 19:05

亞馬遜大火加速冰河融化、減少飲用水 衝擊數千萬人

2019-12-01 19:05

影／坐擁百萬美鈔！俄羅斯藝術家打造發財寶座

2019-12-01 18:05

巴西總統控李奧納多 捐錢燒亞馬遜森林

2019-12-01 13:47

新硬石酒店倒塌 倖存無證移民作證 遭驅逐出境

2019-12-01 12:33

等不及了…孕婦在機場空橋生下娃娃 取名Sky

2019-12-01 12:31

知道我的名字 張曉夏勇敢寫出被性侵的故事

2019-12-01 11:42

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

川普貿易戰重創美國人！專家：百姓損失比經損高近9倍

2019-12-01 18:01

反被自己害！ 美國男子在家中遭自製誘殺機關擊斃

2019-12-02 08:24

日本花5年研發「透明橡皮擦」 只為一個原因超貼心

2019-12-01 21:10

台男子尼泊爾登山後身亡 外交部證實

2019-12-01 20:48

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-12-02 06:49

15歲偷渡歐陸卻魂斷 越人淘金被遮掩的真相是…

2019-12-02 11:00

特斯拉開5年「里程數破百萬」 神人揭秘：維修費只花了44萬

2019-12-02 12:33

全球ETF資產突破6兆美元 波動時恐加劇賣壓成隱憂

2019-12-01 19:34

金融時報：中國公司正在協助制定聯合國人臉辨識標準

2019-12-02 09:50

從聖母院、首里城到哈修塔特 網嘆：世界遺產受難年？

2019-12-01 19:17

美國紐奧良市法國區驚傳槍響 11人受傷2人情況危急

2019-12-01 20:47

拜登：若給川普當8年總統 美國人的品格將因此改變

2019-12-01 22:24

墨西哥小鎮警匪槍戰 4警殉職10歹徒喪命

2019-12-01 15:42

貿易戰+氣候變遷...陸最在意糧食安全

2019-12-02 00:09

馬爾他女記者之死引震盪 富商遭起訴總理料下台

2019-12-01 15:36

影／美休士頓大學送餐機器人卡路邊 被救還會說謝謝

2019-12-01 18:05

找回心跳聲！新娘邀「神秘嘉賓」 讓新郎驚喜淚崩

2019-12-02 12:18

路透：傳美中貿易談判已因川普簽香港法案而暫停

2019-12-02 11:26

愛子公主18歲！ 拚升學不忘運動

2019-12-02 01:12

美華盛頓州電影院 因為「人尿」被迫疏散

2019-12-02 08:08

誰准恐怖分子假釋 英朝野互推責任

2019-12-01 23:03

用AI找出東京最好吃拉麵店！這網站會排除不可靠評論

2019-12-01 15:10

全球股市 明年續走多頭

2019-12-01 23:37

日法芬擁核德廢核 輻射廢料難安置

2019-12-01 20:51

倫敦恐攻案／誰准恐怖分子假釋 英朝野互槓

2019-12-02 01:02

美黑色星期五 網購額創新高

2019-12-01 23:38

世界遺產「最美小鎮」 奧地利哈修塔特失火 4木屋燒毀

2019-12-02 01:10

全球抗暖化示威潮中…氣候峰會登場

2019-12-02 00:10

棄台與中國建交 這些太平洋島國其實有這個原因…

2019-12-01 19:05

美中貿易協議難產 傳因美方挺香港

2019-12-02 10:45

放棄和平讓葉門內戰再打5年 國際社會要付8842億元代價

2019-12-02 11:32

澳洲外交部：中國拘禁澳籍作家楊恆均 情況令人無法接受

2019-12-02 09:12

美三零售業者 躍黑色星期五大贏家

2019-12-01 23:37

俄羅斯西伯利亞東部巴士墜橋 釀19死21傷

2019-12-01 22:52

島國沉沒危機...應對氣候變遷 美中角力新戰場

2019-12-02 00:06

有爆炸？軍機起飛聲爆？倫敦清晨大批民眾報案

2019-12-01 14:56

加媒：孟晚舟被拘周年 被中國拘捕的加國人受何待遇？

2019-12-02 13:16

長銷地位確立 任天堂Switch本季料再熱賣946萬台

2019-12-02 08:16

不追隨阿公路線了？ 金正恩改穿雙排扣黑色皮風衣

2019-12-02 12:12

結果揭曉 今年購物季的贏家就是他們......

2019-12-01 21:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top