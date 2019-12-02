「非處女」為由 17歲金牌選手被踢出國家代表隊

2019-12-02 14:24 聯合新聞網 綜合報導



17歲少女因童貞問題被教練取消參賽資格。圖擷自 worldofbuzz 分享 facebook

代表國家出賽的運動員，除了表現優秀外，品行也是參考依據。在印尼有位媽媽向當地青年體育部投訴，她抗議自己的女兒原本要代表國家去參加兩年一度的東南亞運動會（Southeast Asian Games），豈料，出發前教練以女兒不是處女為由，將她踢出國家代表隊，她提出醫院報告證明並指控教練的行為。

根據《World of Buzz》報導，今年17歲薩妮亞（Shalfa Avrila Sania）從8歲開始學習體操，在9年的學習過程中獲得50多面金牌，在她要代表印尼參加東南亞運動會時，教練以薩妮亞時常與男性友人出去，多次深夜晚歸且經詢問後，已不是處女之身的理由，取消薩妮亞的參賽資格。

收到消息的薩妮亞媽媽庫妮亞瓦蒂（Ayu Kurniawati）無法接受，並將此事投訴到當局青少年體育部。對此，體育部回應「如果運動員是因為貞操問題而被遣返回國，我們會採取強硬手段，因為這是一件關乎私德的重要問題，與表現無關」，體育部發言人強調薩妮亞是因表現及紀律不良才被解雇，支持教練的做法。

面對體育部不指責教練的行為，庫妮亞瓦蒂感到十分憤怒，她表示「這根本是在踐踏女兒的尊嚴及聲譽」，同時她也提出女兒到醫院的檢驗報告，強調教練說得並非事實，此事也引發當地民眾熱議。