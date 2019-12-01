亞馬遜大火加速冰河融化、減少飲用水 衝擊數千萬人

2019-12-01 19:05 世界日報 編譯中心╱綜合30日電



科學家日前表示，南美洲亞馬遜雨林今年夏天發生大規模火災，似乎加快安地斯山脈的冰河融化速度，且可能中斷水供應，恐影響數千萬人。

這篇刊登在「自然科學報告」(Nature Scientific Reports)的研究結果提到，冰河加速融化，可能縮短作物生長周期、造成飲用水減少，並可能引發因資源越來越少而起的衝突。

亞馬遜森林大火失控、極目盡是濃煙的畫面，今年占據全球媒體重要版面。起火點是蓄意引燃，通常是農人為了放牧或種植農作物，要先清出一片土地；另外，大量砍伐林木的現象已達近10年最嚴重程度，也讓火災更加惡化。

巴西的一組科學家研究火災所產生的煙塵對安地斯山脈的冰河會產生哪些作用，這些微塵粒子被南美洲盛行的風夾帶，吹到數百公里遠的地方，再被高山的雪和冰攔截。

中央社報導，根據2007年到2010年對火災的觀察和建模資料，這組科學家發現，焚林產生的懸浮物質會讓冰河表面顏色加深，可能因此加速冰河融化。

黑色的碳粒子和灰塵等污染物卡在冰裡，使得冰河較無法反射陽光，意即反照率降低，冰河加速融化的速度最多可增加14%。

超可能引發因資源越來越少而起的衝突過7500萬人靠安地斯山脈冰河水生活，包括農人，也就是說，夏季冰河融化而來的水，對當地食物供給非常重要。

此外，巴西國家太空署(INPE)日前發布修正後的統計數據顯示，截至7月底，過去一年亞馬遜雨林遭砍伐面積超過1萬平方公里，創11年來單年最大規模，雨林消失速度比原本認為更快。