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極端氣候下 空汙、傳染病…現在出生的孩子健康堪虞

2019-12-01 19:05世界日報 編譯郭宣含╱綜合30日電

醫學期刊「探針」(Lancet)刊出的最新報告指出，孩童在日漸暖化的環境中成長，...
醫學期刊「探針」(Lancet)刊出的最新報告指出，孩童在日漸暖化的環境中成長，可能會比他們的家長出現更多不同的健康問題，除非能即時降低化石燃料排放、減少致命傳染疾病與營養不良攀升的情況。 路透社
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醫學期刊「探針」(Lancet)刊出的最新報告指出，孩童在日漸暖化的環境中成長，可能會比他們的家長出現更多不同的健康問題，除非能即時降低化石燃料排放、減少致命傳染疾病與營養不良攀升的情況。

刺胳針期刊的年度氣候變遷與健康報告指出，當前出現更多腹瀉疾病、危險熱浪、空汙和病媒蚊傳播疾病，例如登革熱和瘧疾，人為的全球暖化和極端氣候事件已對全球公眾和孩童健康造成危害。

不過這份「2019年健康與氣候變遷倒數計時報告」與其作者表示，他們擔心如果無法抑制這些困住高溫的氣體，全球最年幼人口未來的健康恐每況愈下。

這份報告由世界衛生組織(WHO)、世界銀行(WB)等35個機構共同完成；報告的共同作者、哈佛大學教授芮妮．薩拉斯(Renee Salas)表示：「現在出生孩童的一生成長過程中，將比我暴露在更多的傷害之中。我想不到比這更嚴重的健康緊急情況了。」

人類若接觸水中細菌創傷弧菌(Vibrio)恐生病腹瀉，如今適合擴散的溫暖天氣越來越多，自1980年以來已增加兩倍，去年更創下適合創傷弧菌擴散第二多天的紀錄；由於氣候暖化，美國29%以上的海岸線都可能出現創傷弧菌，另外會造成霍亂的創傷弧菌也增加近10%。

該報告也指出，過去最適合登革熱傳播的十年中，有九個年頭出現在2002年以後。

報告指出，這類疾病對孩童影響更是嚴重；天氣出現極度高溫的時候，孩童、老人、窮人與患者最容易中暑並面臨呼吸道疾病與腎臟問題。

該報告主要作者沃茲(Nick Watts)表示：「孩童最容易受到傷害，他們將承受氣候變遷的多數負擔。」現在出生的孩子平均壽命為71歲，可活到2090年，這代表這個世代將體驗到全球平均氣溫增加四攝氏度後的世界。

氣候變遷會從嬰兒出生開始影響健康，過去30年全球主要作物產量下滑，恐使幼童面臨營養不良的風險；幼時營養不良會影響孩童的每個階段，免疫系統功能下滑與其他長期發展問題。

沃茲表示，談到氣候變遷時，許多人難以體會，但健康卻是有形的影響；他強調，大家越能重視氣候變遷對健康的影響，就越能夠使政府理解這個議題的嚴重性。

氣候變遷暖化高溫

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