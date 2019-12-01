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新硬石酒店倒塌 倖存無證移民作證 遭驅逐出境

2019-12-01 12:33世界日報 記者胡玉立／綜合報導

路易斯安那州紐奧良施工中的新硬石酒店(Hard Rock Hotel)10月12日坍塌，當時受傷的一名建築工人是聯邦工作場所安全調查證人之一，但他的律師表示，他的委託人29日被驅逐出境；紐奧良官員、移民倡議者和勞工律師均擔心，此舉將造成「寒蟬效應」。

樓高18層的紐奧良新硬石酒店10月12日倒塌，三名建築工人死亡。宏都拉斯無證移民帕爾瑪(Ramirez Palma)當天面對傾瀉而下的金屬和碎石，僥倖不死；他的律師稱，帕爾瑪過去曾多次向主管提到建築有問題。

坍塌事件發生後，帕爾瑪透過一家西班牙語新聞媒體，控告酒店計畫開發商及建築公司，指責他們使用不合格材料且地基不穩固。當月14日，帕爾瑪釣魚時被捕，遭移民海關執法局(ICE)拘留。

聯邦調查人員在拘留期間曾三度造訪帕爾瑪，調查硬石酒店工地情況；但聯邦政府尋求帕爾瑪協助調查的同時，移民當局卻將他驅逐出境。

紐奧良官員、移民倡議者和勞工律師均表示，此舉可能會讓遭遇安全違規問題的移民工人心生畏懼，不敢出面，硬石酒店調查也可能就此崩潰。

ICE官員則表示，帕爾瑪被驅逐，與他提出控告或為職業安全健康管理局的調查出庭作證之間，沒有任何關連。

紐奧良「種族正義工人中心」指出，「帕爾瑪被驅逐出境，讓所有人都變得更不安全了。 下次若有建築物倒塌，大家都會懷疑，聯邦政府會不會以倖存者的作證為優先考量？潛在舉報人會不會因為帕爾瑪的前例而選擇保持沉默？」

帕爾瑪1999年從宏都拉斯移居美國，沒有在美工作的合法授權，但他在紐奧良從事建築工作已近20年。他已婚，有一個10歲大的兒子，聯邦移民法官2016年曾下令將他驅逐出境，帕爾瑪當時表示將他驅逐出境會對他有美國公民身分的兒子造成傷害。他在8月提出延期申請，10月初遭拒絕。

路易斯安那州紐奧良施工中的新硬石酒店(Hard Rock Hotel)10月12...
路易斯安那州紐奧良施工中的新硬石酒店(Hard Rock Hotel)10月12日坍塌，當時受傷的一名建築工人是聯邦工作場所安全調查證人之一，但他的律師表示，他的委託人29日被驅逐出境。圖取自推特
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移民建築

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