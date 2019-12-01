新硬石酒店倒塌 倖存無證移民作證 遭驅逐出境

2019-12-01 12:33 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



路易斯安那州紐奧良施工中的新硬石酒店(Hard Rock Hotel)10月12日坍塌，當時受傷的一名建築工人是聯邦工作場所安全調查證人之一，但他的律師表示，他的委託人29日被驅逐出境；紐奧良官員、移民倡議者和勞工律師均擔心，此舉將造成「寒蟬效應」。

樓高18層的紐奧良新硬石酒店10月12日倒塌，三名建築工人死亡。宏都拉斯無證移民帕爾瑪(Ramirez Palma)當天面對傾瀉而下的金屬和碎石，僥倖不死；他的律師稱，帕爾瑪過去曾多次向主管提到建築有問題。

坍塌事件發生後，帕爾瑪透過一家西班牙語新聞媒體，控告酒店計畫開發商及建築公司，指責他們使用不合格材料且地基不穩固。當月14日，帕爾瑪釣魚時被捕，遭移民海關執法局(ICE)拘留。

聯邦調查人員在拘留期間曾三度造訪帕爾瑪，調查硬石酒店工地情況；但聯邦政府尋求帕爾瑪協助調查的同時，移民當局卻將他驅逐出境。

紐奧良官員、移民倡議者和勞工律師均表示，此舉可能會讓遭遇安全違規問題的移民工人心生畏懼，不敢出面，硬石酒店調查也可能就此崩潰。

ICE官員則表示，帕爾瑪被驅逐，與他提出控告或為職業安全健康管理局的調查出庭作證之間，沒有任何關連。

紐奧良「種族正義工人中心」指出，「帕爾瑪被驅逐出境，讓所有人都變得更不安全了。 下次若有建築物倒塌，大家都會懷疑，聯邦政府會不會以倖存者的作證為優先考量？潛在舉報人會不會因為帕爾瑪的前例而選擇保持沉默？」