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等不及了…孕婦在機場空橋生下娃娃 取名Sky

2019-12-01 12:31世界日報 編譯黃秀媛／綜合30日電

在航空交通繁忙的感恩節前夕，美國航空公司 (AA)從佛羅里達州坦帕起飛的868次班機，在北卡羅來納州夏洛特機場降落後多出一個乘客。

懷胎接近足月的妮瑞妲‧阿勞荷 (Nereida Araujo)在飛機降落後，等不及到醫院就在空橋上分娩，順利生下一個健康的女嬰，命名為莉姬雅娜‧天空‧泰勒(Lizyana Sky Taylor)。

阿勞荷在臉書貼文說：「天空寶貝決定在飛機上降臨人世，多謝每一個懷著愛心和關切協助我們的人，媽咪順利的生產。」

美航發言人說，由於有乘客需要協助，班機一降落他們就要求醫護人員出動。

發言人說，救護人員與夏洛特消防隊協助在機場空橋為一個健康的女嬰接生，「我們很高興也很感謝能夠成為這個家庭故事的一部分」。

阿勞荷說，她已懷孕38周，不過航空公司和她的醫師同意她可以搭機，想不到卻在航程1小時39分的旅途進入尾聲時羊水破水。

她說：「我當時正在睡覺，突然覺得肚子啪的一聲，彷彿有水流出來，因此把丈夫搖醒。」

美航人員說，在機場空橋分娩的情況極為罕見，不過這並非首次有孕婦在飛機上生產。

今年2月有個孕婦在捷藍航空公司 (JetBlue)從波多黎各飛往佛羅里達州勞德岱堡的班機上，於幾千呎高空產下一個男嬰，成為捷藍「迄今最年幼的顧客」。

2017年6月也有一名男嬰在精神航空公司 (Spirit Airlines)從勞德岱堡飛往達拉斯的班機上出生。航空公司送上賀禮，讓這個不速之客有生之年，每年生日都可以與一個同伴免費搭機。

美國航空公司妮瑞妲‧阿勞荷在空橋上分娩後，接受緊急醫護人員的照顧。(美聯社)
美國航空公司妮瑞妲‧阿勞荷在空橋上分娩後，接受緊急醫護人員的照顧。(美聯社)
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