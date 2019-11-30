日人玩遊戲砸5.6萬被電視台公審 網批：花錢是個人自由

2019-11-30 20:57 聯合新聞網 綜合報導



日本有高中生荒廢學業、不吃不喝也要繼續打電玩。圖／路透社 分享 facebook

日本近日最熱門的議題的是「電玩成癮」，由於日本政府首度公開有關電玩成癮的全國調查，外界可以直接從數據，了解日本年輕人到底有多愛電玩遊戲，調查結果立刻掀起媒體爭相報導與網路論戰。

綜合媒體報導，日本政府首度公布，對國內10到29歲民眾的調查結果，5096人當中有2.8％一天玩遊戲超過6小時，比例看似不高，但其中不少人無法控制自己的玩遊戲時間，被視為一大警訊。

日本政府首度公開有關電玩成癮的全國調查。圖翻攝YouTube「FNN.jpプライムオンライン」 分享 facebook

沉迷電玩後不吃不喝

調查數據顯示，輕度玩家發現沉迷電玩後對課業、工作有負面影響，比較容易放棄玩遊戲，但重度玩家難以割捨。有高中生荒廢學業、寧願不吃不喝也要繼續玩，有玩家砸大錢買寶物，險些傾家蕩產。

日本記者上街訪問路人，有人回應，一天大概玩3~4小時，假日最多玩5小時， 「沒被罵的話甚至可以熬夜玩」，也有婦人坦言，自己的4歲女兒也常玩手機遊戲。

電玩時間太長對健康產生負面影響

調查結果也發現，玩遊戲時間太長會導致眼睛痛和腰痛，甚至產生心理疾病，但37.2％的重度玩家認為，就算產生心理疾病也會繼續玩，玩遊戲比家人、工作都來得重要。

課金新台幣5.6萬元是否誇張？

日本節目「NEWS ZERO」搭上這波討論熱潮，訪問到一名男性玩家，為一款遊戲課金20萬日幣（約新台幣5.6萬元），並引用《世界衛生組織》說法「打電動打到影響生活是『遊戲障礙』，被認定是一種病了」。

此說法掀起日本網友論戰，不少人批評電視台有歧視電玩的心態，「在興趣上花20萬日幣就很過火？就有問題嗎？」、「20萬日幣說出來可能還被笑」、「想怎麼花錢是人家的自由」，但也有網友認為「就算說興趣是電玩，但是20萬日幣也很誇張啊」、「不，課金20萬日幣明明有毛病吧」、「我想吐槽課金20萬日幣的重點不是金額，而是要依照人家月薪占幾％來判斷，你們說的20萬都是以你們自己的價值觀吧！」

報導中也提醒，玩遊戲該停的時候停不下來，就要小心是否為「電玩成癮」。若玩到傷害健康，未來可能想玩也玩不了。

▼日本節目吐槽課金遊戲20萬太過火，反被網友怒斥歧視電玩