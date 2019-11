鴨仔闖雪地發現太凍幾秒衝回穀倉 原來有段故事

行到中途,鴨子們突然停下。圖/世界日報提供 分享 facebook

日前,無論Twitter及中國大陸的討論區都在熱傳一段鴨子出門的影片,片段中一群鴨子踏上雪地後發現太凍了,急掉頭回到屋內,非常搞笑,在多個平台都破百萬人次觀看。這片段最初由一名女網友在facebook上轉發,觀看次數近900萬。影片拍攝地點在美國一個鴨子保養區,而一群人見人愛的鴨子,原來背後也有悲慘身世。

從片段所見,一個穀倉打開了門,一群鴨子拍着翼出來,跑到雪地上。突然最先跑出的一隻鴨子停了下來,發覺不妥,眼見路面滿是積雪,似乎驚覺太寒冷,這時鴨群放慢鴨掌,停了幾秒,中間一班鴨子按耐不住率先回頭,跑回倉內。

最先跑出來的幾隻鴨子看到同伴撤退當場呆着,回頭望着不久,就承受不了群眾壓力,跟隊奔回去,還不停拍翼躍起加速,看來真的很冷。鴨子跑出去探險的過程不足半分鐘,逗留雪地幾秒就撤退,笑翻許多網民。

相關影片最初由網民「Melissa Hoffman」分享到fb,這群鴨子來自佛蒙特州(VERMONT)一個永耕森林農場「Sanctuary at SHO」的鴨子保護區,當時鴨子高興地衝入新雪中,但因為太冷,立馬轉身回到殼倉。影片有近900萬人次觀看,她稱原來很多網民都愛鴨子,更有些人因此向農場捐款。

「Sanctuary at SHO」是一個鴨子及野生動物保護區,也是一個永耕森林農場,希望創造一個與動物共存的食物系統。鴨子每天早上都會到果園覓食,從組織的影片看來,如果天氣好,鴨子的確是出來自由覓食。保護區認為,不少動物在農業系統中帶來貢獻,但卻被殘忍對待,他們想探究出一種人與動物的新相處模式。

2016年夏天,保護區人員向農民購買大米時,發現原來農民會養活大批小鴨子,讓牠們幫忙吃稻田中的昆蟲、雜草,惟隨住水稻成熟,鴨子也同時長大,牠們會吃正在成長的水稻,因此農夫會在鴨子2到3個月大時變賣,農夫又指最初引入400隻小鴨,後來賣剩130隻,被賣走的小鴨會成為其他肉食動物的糧食,例如鱷龜,或者被做成狗糧。

保護區人員不忍小鴨變成種植大米的犧牲品,故收養百多隻Khaki Campbell鴨子 。當年8月開始,他們正式設立了鴨子保護區,希望牠們不再變成農業犧牲品。

Currently a free climber on the side of the Cheung Kong Centre building in Hong Kong. Large flag erected. Firefighters and cops on the scene. @tictoc pic.twitter.com/9bUCYa2nnv