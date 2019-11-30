親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

陸媒爆李孟居深圳被捕 「涉嫌為境外刺探國家秘密」

明起變天 下周二、周三最冷低溫下探13度

鴨仔闖雪地發現太凍幾秒衝回穀倉 原來有段故事

2019-11-30 15:11香港01 記者李納德／報導

行到中途，鴨子們突然停下。圖／世界日報提供
行到中途，鴨子們突然停下。圖／世界日報提供
分享

日前，無論Twitter及中國大陸的討論區都在熱傳一段鴨子出門的影片，片段中一群鴨子踏上雪地後發現太凍了，急掉頭回到屋內，非常搞笑，在多個平台都破百萬人次觀看。這片段最初由一名女網友在facebook上轉發，觀看次數近900萬。影片拍攝地點在美國一個鴨子保養區，而一群人見人愛的鴨子，原來背後也有悲慘身世。

從片段所見，一個穀倉打開了門，一群鴨子拍着翼出來，跑到雪地上。突然最先跑出的一隻鴨子停了下來，發覺不妥，眼見路面滿是積雪，似乎驚覺太寒冷，這時鴨群放慢鴨掌，停了幾秒，中間一班鴨子按耐不住率先回頭，跑回倉內。

最先跑出來的幾隻鴨子看到同伴撤退當場呆着，回頭望着不久，就承受不了群眾壓力，跟隊奔回去，還不停拍翼躍起加速，看來真的很冷。鴨子跑出去探險的過程不足半分鐘，逗留雪地幾秒就撤退，笑翻許多網民。

相關影片最初由網民「Melissa Hoffman」分享到fb，這群鴨子來自佛蒙特州（VERMONT）一個永耕森林農場「Sanctuary at SHO」的鴨子保護區，當時鴨子高興地衝入新雪中，但因為太冷，立馬轉身回到殼倉。影片有近900萬人次觀看，她稱原來很多網民都愛鴨子，更有些人因此向農場捐款。

「Sanctuary at SHO」是一個鴨子及野生動物保護區，也是一個永耕森林農場，希望創造一個與動物共存的食物系統。鴨子每天早上都會到果園覓食，從組織的影片看來，如果天氣好，鴨子的確是出來自由覓食。保護區認為，不少動物在農業系統中帶來貢獻，但卻被殘忍對待，他們想探究出一種人與動物的新相處模式。

2016年夏天，保護區人員向農民購買大米時，發現原來農民會養活大批小鴨子，讓牠們幫忙吃稻田中的昆蟲、雜草，惟隨住水稻成熟，鴨子也同時長大，牠們會吃正在成長的水稻，因此農夫會在鴨子2到3個月大時變賣，農夫又指最初引入400隻小鴨，後來賣剩130隻，被賣走的小鴨會成為其他肉食動物的糧食，例如鱷龜，或者被做成狗糧。

保護區人員不忍小鴨變成種植大米的犧牲品，故收養百多隻Khaki Campbell鴨子 。當年8月開始，他們正式設立了鴨子保護區，希望牠們不再變成農業犧牲品。

延伸閱讀：

交配時對手當場-斷頭-發情公鹿嚇呆即閃-影片吸千萬點擊

凌晨5點叫外賣　台女暖心舉動獲讚是「仙女」　外賣員感動喊謝謝

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

韓國多個廢棄樂園氣氛陰森恐怖 卻成為打卡熱點收錢都有人去

2019-11-30 13:54

黑白影像為噤聲受害者說話 義大利展出家暴X光片

2019-11-29 22:53

研究：做這個表情有助你做事效率提高20%

2019-11-29 22:03

星際大戰超級歌舞伎？日本傳統戲曲的跨界復興

2019-11-29 20:45

車頭燈太吸睛！日本料理系YouTuber善用長處「胸前賣廣告」

2019-11-29 20:00

Yahoo JP與LINE合併》怎麼用英文聊企業併購？

2019-11-29 16:24

曾與富豪夫婦3P 嫩模全裸墜樓命案重啟謀殺調查

2019-11-29 15:36

老是被搜身 跨性別者機場安檢超尷尬

2019-11-29 14:26

溫哥華護環保 明年禁用塑膠吸管、塑膠袋

2019-11-29 14:25

不減反增！英超市塑膠袋銷量破15億個

2019-11-29 14:23

生出「2頭3臂4掌」男嬰 印度少婦一看當場昏倒

2019-11-29 14:21

雪梨夜間營業禁令將取消 商家有機會24小時營業

2019-11-29 13:49

永凍土層發現1萬8千年幼犬屍體 疑是狼與狗的共同祖先

2019-11-29 12:40

不減反增！英10大超市 可重複用塑膠袋銷量破15億個

2019-11-29 12:06

來台灣旅遊毫無出國感？日本遊客曝4大街景照：我還沒出國

2019-11-23 16:41

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

出國被放鴿子！正妹霸氣帶「3閨密出遊」夜晚畫面超母湯

2019-11-29 19:42

他喝茫「誤睡」妻子雙胞胎姐 醒後發現事情大條了

2019-11-30 11:21

英國傳恐攻！倫敦橋隨機刺人2死3傷 警擊斃持刀男子

2019-11-29 23:02

影／倫敦橋恐攻嫌犯曾因策畫恐攻入獄 6名無名英雄成功制伏

2019-11-30 09:18

缺德！兩男造訪馬雅千年神廟 竟在上頭刻名字留念

2019-11-29 18:10

16歲休學少女怒瞪川普後 12月要讓飛西班牙的元首們頭大

2019-11-30 09:00

老闆看一下！日本大阪府為阻止公務員加班 「18點半強制關機」

2019-11-29 16:38

影／泰性感女星挑戰「鍋鏟拋蛋」 網友對錯焦：蛋在哪？

2019-11-30 11:37

繼北約腦死說後 馬克宏又語出驚人「俄國已不是敵人」

2019-11-29 22:40

影／荷蘭海牙購物區發生攻擊事件 購物人群狂奔逃命

2019-11-30 08:50

曾與富豪夫婦3P 嫩模全裸墜樓命案重啟謀殺調查

2019-11-29 15:36

股神巴菲特投資傳吃癟 想買這家公司卻被別人搶標

2019-11-29 22:08

北約峰會前放話 馬克宏：俄中不再是敵人

2019-11-29 23:27

國際肯定！台灣取得2021年國際肥豬國際研討會主辦權

2019-11-29 16:57

英安德魯王子性醜聞升級 倫敦警察廳助FBI調查

2019-11-29 21:42

研究：做這個表情有助你做事效率提高20%

2019-11-29 22:03

影／英國倫敦恐攻 路人拿「一角鯨長牙」制伏兇手

2019-11-30 14:10

韓媒：搶英特爾CPU外包訂單 三星勝算比台積電大

2019-11-29 17:34

男子抓起女友5個月大女嬰猛搖 造成她心臟病中風而亡

2019-11-29 16:49

毀99年租約 斯里蘭卡擬收回港口 不續租陸

2019-11-29 23:41

大選是這樣贏的？英保守黨教戰手冊教候選人抹黑對手

2019-11-29 22:13

捷克參議院議長擬訪台 總統總理齊反對

2019-11-30 08:06

英國首相強生有幾個小孩？他不想回答

2019-11-30 10:23

黑色星期五 美電商銷售報捷

2019-11-30 02:08

倫敦恐襲後 荷蘭也傳男子持刀攻擊行人

2019-11-30 05:44

六年低點 印度Q3經濟成長4.5%

2019-11-30 02:10

戴姆勒計劃裁員數千人 以節省15億美元人力成本

2019-11-29 21:14

中國蚌大如足球 「偷渡」新澤西全遭消滅

2019-11-30 12:57

歐元區景氣回溫訊號 亮了

2019-11-30 02:09

油國組織發出利空訊號 油價重挫

2019-11-30 05:01

倫敦橋恐攻嫌犯有前科 曾策畫炸毀證交所、刺殺強生

2019-11-30 12:19

氣候變遷讓看天吃飯更具挑戰性 澳洲農民積極因應

2019-11-30 10:26

川普下周訪倫敦 英相強生怕幫倒忙婉拒輔選

2019-11-29 20:28

恐川普干預 孟晚舟反對電視轉播引渡聽證

2019-11-29 18:37

奧步抹黑對手 英保守黨教戰手冊曝光

2019-11-29 23:39

現身阿富汗 川普：與神學士恢復和談

2019-11-29 23:21

影／英相強生缺席氣候變遷辯論 電視台擺冰雕諷刺

2019-11-29 16:12

外媒：川普不實施香港法案 中國願繼續貿談

2019-11-30 12:59

共諜疑雲 澳媒：情治機構懷疑王立強「膨風」

2019-11-30 15:15

伊拉克總理將辭 打破兩伊聯盟恐促中東政治洗牌

2019-11-30 09:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top