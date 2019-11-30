韓國多個廢棄樂園氣氛陰森恐怖 卻成為打卡熱點收錢都有人去

2019-11-30 13:54 香港01 記者李梓媛／報導



位於富川市的慶仁樂園。圖／香港01提供 分享 facebook

遊樂場，是充滿歡樂和幸福的地方。不過廢棄後，就會變成一個陰森恐怖的地方。近日，有韓媒報道，韓國國內多個廢棄樂園變成了熱門打卡點，不過入夜後卻變成罪惡的溫床……

韓國電視台JTBC日前報道有關韓國國內廢棄樂園的問題。記者到訪位於富川市的「慶仁樂園」（경인랜드）。該樂園於2007年開始營運，一直以來都有不少市民到訪。不過直至4年前，政府計劃重建該區而向營運商收回營運權後，便一直廢置到現在。

白天成打卡熱點

所有設施都已經變成非常殘舊。圖／香港01提供 分享 facebook

慶仁樂園原有大約20項機動遊戲設施，包括摩天輪、旋轉木馬、海盜船等。記者到訪當天，發覺樂園內所有設施都已經變得爛熔熔，而設施的操控室亦鋪滿塵埃，周圍亦發現滅火器、已經破掉的椅子等帶有攻擊性的物品。雖然如此，但白天仍有不少人會專誠來到打卡拍照。

夜後陰森可怕

入夜後，氣氛非常陰森。圖／香港01提供 分享 facebook

入夜後，樂園變得漆黑一片，氣氛非常可怕。雖然樂園位於一條大路的旁邊，但攝製隊把燈光關上後，卻發現現場是伸手不見五指的情況。一名附近的女居民表示，到了晚上不敢自己一個走近，「總覺得會有人突然跳出來，非常可怕」。而另一名男居民亦表示，擔心會有不良份子於晚上聚集在此地作奸犯科。

另一樂園晚間收打卡費

龍馬樂園。圖／香港01提供 分享 facebook

相反，位於首爾的另一個廢置樂園「龍馬樂園」卻發展成為一個收費式的打卡熱點。該樂園負責人表示，最高峰時期每天有120人來拍照。該樂園的收費為5000韓元一人（約新台幣129元），亦接受團體預約，不少情侶都會選擇在該地拍婚照。雖然同樣為廢棄樂園，但龍馬樂園因為地理位置方便，而且設施亦較新淨，所以能發展成為一個打卡熱點。

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