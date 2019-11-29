生出「2頭3臂4掌」男嬰 印度少婦一看當場昏倒

2019-11-29 14:21 聯合新聞網 綜合報導



印度21歲少婦生下一個有2個頭、3隻手臂、4個手掌的男嬰，而這其實是一對雙胞胎。圖擷自 Youtube 分享 facebook

一位印度21歲少婦在懷孕期間照射超音波檢查，發現自己懷了雙胞胎，少婦老公和她都相當開心，但分娩時卻生出一個有2個頭、3隻手臂、4個手掌的男嬰，當少婦從護士手中看到男嬰時當場昏了過去。醫生表示這是他第一次處理這種罕見案例，這個雙胞胎除了頭部以外，共用心臟等其他器官，因此無法做分離手術，儘管如此男嬰父親表示會盡全力扶養他們。

根據英國「每日郵報」報導，這位少婦名叫巴比塔（Babita Ahirwar），她和老公阿希爾沃（Jaswant Singh Ahirwar）在去年5月結婚，婚後不久巴比塔便懷孕了，在接受超音波檢查時醫生告知肚裡的小孩是一對雙胞胎，她與阿希爾沃都相當開心，終於巴比塔在23日透過剖腹產手術產下嬰兒，當護士把小孩交給她時，發現小孩竟然有2個頭、3隻手臂，當場把她給嚇昏了，巴比塔說「起初我以為是雙胞胎，但是當護士們拿出毛巾時，我很震驚地看到我們的長子有2個頭和3隻手臂，我們想要的只是一個正常健康的嬰兒，但上帝卻想用這種方式懲罰我們。」

醫生表示這對雙胞胎除了頭是分開的以外，其餘像心臟等內在器官都是共用的，而這種案例相當罕見，醫生說「這是我職業生涯中第一次遇到這種情況，我們正在照顧嬰兒，並會徵詢博帕爾和德里地區專家的意見，他們曾為這種狀況的小孩做過手術。」儘管雙胞胎無法做分離手術，生存的機率也很低，阿希爾沃仍不放棄，他說「這是我的孩子，我會照樣撫養他，我還沒有抱過他，我會帶他回家，只要他還活著，我就會愛他並照顧他。」