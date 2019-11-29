永凍土層發現1萬8千年幼犬屍體 疑是狼與狗的共同祖先

2019-11-29 12:40 聯合新聞網 綜合報導



西伯利亞東部發現的幼犬屍體，推測可能是狼演化成狗的過渡品種。圖／ Twitter 分享 facebook

日前在西伯利亞所發現的幼崽犬科動物屍體，經由分析之後出現了意料之外的發展。科學家試圖透過分析，來確認該犬科動物究竟是狼還是狗，卻始終得不到結果。

根據CNN報導，該幼崽是在俄羅斯聯邦西伯利亞東部，薩哈・雅庫特共和國的雅庫茨克市東北部，印地基爾卡河（Indigirka River）的永凍土層中所出土，鼻子、體毛和牙齒等都還完整地保存在生前的狀態。

位於瑞典的古遺傳學中心利用放射性碳定年法分析其肋骨後，判定應為約一萬八千年以前的屍體。然而，無論如何分析，卻始終無法清楚了解這隻幼崽究竟是狗還是狼。

該中心的科學家大衛・史坦頓（Dave Stanton）表示，「通常狗跟狼的差異是比較容易區分出來的，如果沒辦法分辨的話，很有可能是兩者共同的祖先。」因此，這隻幼崽究竟是狗還是狼，或是介於兩者之間的種類，或許將會對於狗和狼的進化史、以及人類馴化狗的歷史等主題研究產生很大的影響。

一般來說，現代的狗被認為是野生的狼被人類馴化之後所產生的品種，但至今仍未能研究出確切的年份

科學家透過基因組分析，證實了該幼崽是雄性。目前，該幼崽被取名為「Dogor」，在薩哈・雅庫特（Sakha Yakut）語中，代表「朋友」的意思。科學家今後將持續對基因進行分析，期望了解更多關於「Dogor」的詳細資訊。