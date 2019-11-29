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送餐途中驚見女子溺水 外送哥捨身救人網友大喊敬佩

2019-11-29 10:35香港01 謝茜嘉

馬來西亞一女子意圖輕生，臉朝河水幾乎沒命，本來在送餐途中的外送員見狀即二話不說衝...
馬來西亞一女子意圖輕生，臉朝河水幾乎沒命，本來在送餐途中的外送員見狀即二話不說衝進水中救人，把女生拉回岸邊。（fb專頁「我們是馬來西亞人」片段截圖）
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救人一命勝造七級浮屠！最近facebook瘋傳一條FoodPanda外送員救人片段，可見有女子於河中溺水，幾乎失去性命。本來在送餐途中的外送員見狀二話不說衝進水中救人，把女子拉回岸邊。不少網友大讚外送員見義勇為，又稱幸好有他出現才及時阻止悲劇。

該片段日前於fb專頁「我們是馬來西亞人」上傳後，引來大批網民討論。據稱影片內的FoodPanda外送員本來正騎著電動車送餐，途中目撃一女子在巴生河（Klang River）內臉朝水底飄浮，懷疑她跳河輕生。外送員於是即時停車，更奮勇地跳進河中拯救該名奄奄一息的女子。

影片中可見，外送員本來站在河旁的岩石上，之後見到女子浮於水中非常虛弱，便大步走進水中，即使水深至膝蓋亦未有絲毫退縮，結果不需10秒就成功用雙手捉住女子，並把她翻轉身，再慢慢拉回岸邊。

網友紛紛留言大讚外送員行為英勇，及時救了女子一命，「做得好！上帝會保佑你的」、「即使趕著送餐，還能奮不顧身下去救人，讓人敬佩！」、「我要給這位英雄100個讚」、「這名外送員及時拯救了一條生命！公司一定要另外給他獎金才行」、「勇氣可嘉，敬佩！」。

延伸閱讀：

「快啲走呀！」網民鰂魚涌滙豐撳錢　身後突現生猛黑蛇幾乎嚇死

25歲男印「耶穌拯救」跑10公里賽　中途突心臟病獲真「耶穌」拯救

文章授權轉載自《香港01》

外送員溺水馬來西亞foodpanda

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