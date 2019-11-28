全球暖化外來物種易入侵 破壞南極洲生態平衡

2019-11-28 22:05 中央社 華盛頓27日綜合外電報導



南極洲的生物多樣性長期主要依賴極寒氣候的動態平衡，以及環大陸強大洋流維持。不過，科學家指出，氣候變遷將讓外來物種較易入侵並「落地生根」，破壞南極洲生態平衡。

今天刊登在「科學先端」（Science Advances）期刊的報告顯示，儘管南極大陸升溫的速度較地球其他部分慢，氣候變遷造成的自然環境變化令外來物種較易入侵和落地生根繁衍。

英國南極勘測（British Antarctic Survey）專家、報告共同作者康威（Peter Convey）表示：「氣候變遷降低進入（南極洲）的門檻，使環境變得較容易生存…氣候變遷也降低落地生根繁衍的難度。」

相較於溫帶或熱帶氣候區，在南極洲，生物更傾向高密度生存型態，小型節肢彈尾目動物（collembola）即是一例。康威指出，100萬隻彈尾目動物可共同生存在一平方公尺空間中。

除了氣候變遷，每年造訪南極洲的數以千計研究人員和約5萬名遊客，也有可能破壞當地生態平衡，因為他們可能會攜入異地動植物。一種溫帶植物早熟禾（Poa annua）已在南極洲某些島嶼成功搶占灘頭堡，而人類也意外「引進」兩種蒼蠅。

另一方面，一些物種的確飛入或藉其他自然方式自南美洲邊緣地帶抵達南極洲，兩地相距約1000公里。不過，這類移居物種通常無法在南極洲長久繁衍。

康威強調：「重點是人類帶進99%（外來物種），遠遠超越其他自然過程造成的結果。」據康威所知，近200年來已有約100個外來物種進入南極洲。

按照目前的暖化速率，位於西部南極洲的南極半島（Antarctic Peninsula）其未被冰層覆蓋的陸地面積，在下一個世紀將較今日擴增300%。這意味外來物種將有更多土地可占領。

此外，由於全球暖化促使冰層融解，外來物種將取得越來越多淡水，這表示南極洲可能發生物種大爆發，物種間的資源爭奪戰將益發激烈。

不過，科學家也提醒，儘管全球暖化和「融冰」是當前氣候變遷議題的辯論焦點，但其他人類活動，尤其是海洋資源利用、土地用途改變和生物入侵等，實際上對南極洲生態系統的直接衝擊，很可能（且持續會）較氣候變遷本身大很多。