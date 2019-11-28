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美食日劇一集吃50間店 製作人暴肥20公斤：來台灣出差超辛苦

2019-11-28 20:42聯合新聞網 綜合報導

日本演員松重豐2015年曾到台灣拍攝《孤獨的美食家》。圖翻攝自東京電視台
日本演員松重豐2015年曾到台灣拍攝《孤獨的美食家》。圖翻攝自東京電視台
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超受歡迎的電視劇《孤獨的美食家》目前播到第8季，由日本演員松重豐飾演的主人翁「井之頭五郎」，趁著一個人跑業務時享盡各種美食的畫面，讓人看得口水直流。劇集播出近7年，日前兩位製作人接受東京電視台採訪，分享拍攝秘辛，並爆料來台灣錄製的那兩集，因為人生地不熟，劇組都累壞了。

不採用原作漫畫出現的店家

兩位製作人表示，和《孤獨的美食家》漫畫作家久住昌之老師有約定，就是不採用漫畫出現過的店家，因此劇組每次都需要重新探訪餐廳。製作人表示，他們選定某個地區後，每位工作人員再到該區的4到5家餐廳試吃，總共一集最多吃上50間店。

在最終篩選餐廳的階段，會請工作人員再到餐廳多試吃幾次，直到食物口味、用餐氛圍都符合要求，才會正式向店家提出拍攝請求。

不依賴網路的評價 會親自探訪

其中一名製作人菊池武博表示，劇組挑選的店家很有特色且只有在地人知道，網路上便謠傳他們禁止工作人員用網路來資料蒐集，菊池武博也否認，「與其說我們不靠網路，不如說我們不會完全相信美食網站的評分和意見，盡可能自己去判斷。」

菊池武博也指出，《孤獨的美食家》是深夜時段的節目，本來人手、預算就很吃緊，在這些限制下，不可避免的會使用網路來獲得有關餐廳的情報。

到人生地不熟的台灣出差超辛苦

《孤獨的美食家》2015年曾到台灣宜蘭拍攝第5季，另一名製作人小松幸敏透露，當時台灣的外景行程，只規劃3到4天場勘，工作人員到街上「拚了命瘋狂找店」，菊池武博也表示，宜蘭不像台北是主要的觀光地，如果沒去過那裡就沒有相關情報，台灣那兩集拍得真的很辛苦。至於韓國外景，雖然事先用烤肉當主題，但實際走訪後仍然很辛苦。

「一季結束以後大家都會變胖很困擾」，菊池武博表示，自己參與劇集以來，最多胖20公斤，即使成功瘦回來，下一季還是會復胖，不禁讓他感嘆，如果早一點找到合適的店家，就沒有這種困擾了。

《孤獨的美食家》製作人菊池武博（左）與小松幸敏（右）分享拍攝過程的辛苦。圖翻攝自...
《孤獨的美食家》製作人菊池武博（左）與小松幸敏（右）分享拍攝過程的辛苦。圖翻攝自東京電視台
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《孤獨的美食家》曾到宜蘭拍攝第5季，製作人表示，台灣那兩集拍得真的很辛苦。圖翻攝...
《孤獨的美食家》曾到宜蘭拍攝第5季，製作人表示，台灣那兩集拍得真的很辛苦。圖翻攝自東京電視台
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漫畫孤獨的美食家

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