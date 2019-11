藍鯨心率可變換 專家:研究有助保育

2019-11-28 19:49 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



藍鯨是地球上最大的哺乳類動物。(photo by Peakpx, used under CC license) 分享 facebook 國外最新研究發現,身形巨大的藍鯨的心率其實很兩極!近期史丹佛大學的研究團隊首度檢測出藍鯨的心率,發現藍鯨在面臨不同生存需求時,會在高低兩種極端心率間自由切換,此研究被認為可助於藍鯨的保育。

心率呈兩極化

根據《紐約時報》報導,此次研究在加州蒙雷特灣的海域進行,研究員將心電圖標追蹤器在一隻藍鯨上,任由其自由移動,以觀察心率規律。研究結果發現,當藍鯨潛入水中時,心率最低僅每分鐘2次心跳,用慢循環的方式保存空氣,然而當藍鯨浮到水面充氧時,其心率可達到每分鐘37次。

藍鯨是種充滿矛盾的動物,它活在水裡但需要呼吸空氣,它是地球上最大的哺乳類動物,但需靠攝食微小的磷蝦生存。研究團隊指出,藍鯨不斷在極端邊遊走的心率,可能是具有血液循環系統的動物中最大的一個物種。

史丹佛大學海洋生物學家戈登伯根表示,藍鯨的心率變化速率極快,有時變換間斷只要一1到2分鐘,且不斷重複發生,「就像是原先躺在躺椅上的人,馬上進入短距離衝刺一般,鯨魚整天都在經歷這樣的心率變化。」

有望助於物種保育

根據《CNN》報導,此次研究結果出乎科學家的意料之外,藍鯨最高的心率遠遠超過先前預測,而最低的心率則是比預測值少了30%至50%,被研究團隊形容藍鯨把心臟功能「運用到了極限」。

戈登伯根在研究報告中寫道,像藍鯨這種生理上運作到極限的動物,可以幫助人們認識生物的極限,「至些動物可能對外界環境的變化極為敏感,因此,這些研究結果可望助於瀕臨絕種動物的保育和管理。」

【更多精采內容,詳見 】