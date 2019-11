地球暖化加劇 可愛小丑魚恐滅絕

2019-11-28 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



小丑魚對於棲息環境相當挑剔。(Photo by Teddy Hartanto on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 電影《海底總動員》中可愛的小丑魚,恐將在海洋中消失。歐洲科學家指出,受到全球暖化影響海洋生態影響,對棲息地相當挑剔的小丑魚,恐因為環境變化適應能力不足而滅絕。

據《每日電訊報》報導,法國國家科學研究中心科學家,觀察位在巴布亞紐幾內亞棲息在海葵的小丑魚超過10年,發現小丑魚對於挑選棲息地相當挑剔,由於海葵與小丑魚都倚賴珊瑚生存,後者受到海洋暖化與污染及人類入侵,因此勢必得趕快適應變化。

該中心科學家普約爾表示,「族群生殖成功是適應能力的保證。」普約爾指出,每隻海葵會有一隻母魚、性活躍的公魚以及幾隻未性活躍的公魚,等到母魚死掉,公魚變成母魚而最大隻未性活躍的公魚則變成性活躍。他指出,「如果出現環境限制,小丑魚其實沒有可允許其改變繁殖方法的遺傳變異。」

據《EurekAlert》報導,科學家是利用族群的DNA進行遺傳分析,進而計算其適應棲息地變化與更新族群的潛力,結果發現能橫跨幾代大家族的小丑魚,與高品質的棲息地有關聯,而非彼此共享的基因。

美國伍茲霍爾海洋研究所科學家所羅德指出,「最令我們驚訝的是,發現保護小丑魚免受氣候變遷威脅並非倚賴基因適應上,因為提供小丑魚棲息地的海葵品質因素,對其生存與更新族群的能力影響高達50%。」

換言之,高品質的海葵維持健康,小丑魚族群就能生存下去,一旦海葵與珊瑚礁受到氣候暖化影響,難保小丑魚也會遭受波及。

本次研究結果刊登在《生態快報》期刊。

