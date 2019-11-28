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地球暖化加劇 可愛小丑魚恐滅絕

2019-11-28 17:25台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

小丑魚對於棲息環境相當挑剔。(Photo by Teddy Hartanto o...
小丑魚對於棲息環境相當挑剔。(Photo by Teddy Hartanto on Flicker under Creative Commons license)
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電影《海底總動員》中可愛的小丑魚，恐將在海洋中消失。歐洲科學家指出，受到全球暖化影響海洋生態影響，對棲息地相當挑剔的小丑魚，恐因為環境變化適應能力不足而滅絕。

據《每日電訊報》報導，法國國家科學研究中心科學家，觀察位在巴布亞紐幾內亞棲息在海葵的小丑魚超過10年，發現小丑魚對於挑選棲息地相當挑剔，由於海葵與小丑魚都倚賴珊瑚生存，後者受到海洋暖化與污染及人類入侵，因此勢必得趕快適應變化。

該中心科學家普約爾表示，「族群生殖成功是適應能力的保證。」普約爾指出，每隻海葵會有一隻母魚、性活躍的公魚以及幾隻未性活躍的公魚，等到母魚死掉，公魚變成母魚而最大隻未性活躍的公魚則變成性活躍。他指出，「如果出現環境限制，小丑魚其實沒有可允許其改變繁殖方法的遺傳變異。」

據《EurekAlert》報導，科學家是利用族群的DNA進行遺傳分析，進而計算其適應棲息地變化與更新族群的潛力，結果發現能橫跨幾代大家族的小丑魚，與高品質的棲息地有關聯，而非彼此共享的基因。

美國伍茲霍爾海洋研究所科學家所羅德指出，「最令我們驚訝的是，發現保護小丑魚免受氣候變遷威脅並非倚賴基因適應上，因為提供小丑魚棲息地的海葵品質因素，對其生存與更新族群的能力影響高達50％。」

換言之，高品質的海葵維持健康，小丑魚族群就能生存下去，一旦海葵與珊瑚礁受到氣候暖化影響，難保小丑魚也會遭受波及。

本次研究結果刊登在《生態快報》期刊。

【更多精采內容，詳見

海葵暖化珊瑚

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