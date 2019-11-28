他化療掉髮做「假髮刺青」卻出包 整顆頭變詭異青藍色

2019-11-28 11:12 聯合新聞網 綜合報導



米勒（Marcus Miller）因化療掉髮而在頭皮刺青，但頭部顏色卻成了淺藍色。圖擷自 Metro news 分享 facebook

一位蘇格蘭男子因罹患睪丸癌進行化療，期間頭髮不停掉落，因此決定找刺青師在自己的頭部刺青，希望讓頭部看起來像剃完頭一樣，於是他花了250英鎊（新台幣約9866元）刺青，沒想到刺完頭後，墨水疑似出現問題，使他的頭變成了青藍色，而且頭上還出現了刺青師的簽名，讓他十分氣憤，並表示外出時都必須帶著帽子或假髮。對此刺青師的丈夫否認妻子有在男子的頭部簽名，並說她已因慢性疾病而退休。

根據「Metro news」報導，這位48歲的男子名叫米勒（Marcus Miller），他因罹患睪丸癌而進行化療，化療期間除了要忍受治療的痛苦外，頭髮也會不停掉落，米勒為此感到沮喪，於是決定替自己的頭部進行刺青。

他找了刺青師沃特金斯（Jen Watkins）以9866元的價格替自己刺青，未料刺青後他的頭部卻變成青藍色，米勒懷疑是墨水出了問題，「這讓我感到非常沮喪，我現在沒有帽子就不能去任何地方，而且無論走到哪我都會注意到自己藍色的頭。」

除了頭變成青藍色外，米勒也指出沃特金斯在自己頭部簽上了自己的姓氏，他說「當有人在刺青中指出她的姓氏時，我會很生氣，這就好像她在我身上留下烙印。」米勒透露自從2年前刺青到現在，他已經花費1,500英鎊（新台幣約59000元）買了2頂假髮掩蓋刺青。

所幸一間蘇格蘭的激光刺青去除公司決定為他提供幫助，將米勒頭上的刺青去除，他們說「激光去除療法在頭皮上可能非常痛苦，所以我們正在嘗試分階段治療他的刺青。」

對此，沃特金斯並沒有出面回應，她的丈夫否認妻子有在米勒的頭上簽名，他說「沃特金斯的工作室在環境健康和定期檢查中都有無可挑剔的記錄。而她也因慢性病從刺青界退休。」