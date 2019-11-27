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台灣女生吳采頤勇闖好萊塢 沉浸式聲音科技獲獎

2019-11-27 21:52中央社 洛杉磯26日專電

大學念醫學科技，出社會教過2年吉他，32歲的吳采頤現在是新創公司執行長，產品主打沉浸式的聲音體驗，近日獲得「好萊塢專業協會」頒發傑出工程技術榮譽獎的高度肯定。

想像一下，使用一般筆電、手機的雙聲道喇叭，也能享受環繞著耳邊「飛來飛去」的立體聲音。就算是最簡單的裝置，也能聽到像在電影院一樣，機器人從旁邊走過、主角在耳邊講話一樣的效果。

這是吳采頤公司ambidio的獨門技術，獲得黑眼豆豆主唱威爾（will.i.am）、香港首富李嘉誠的維港投資（Horizons Ventures）與迪士尼公司的投資，近期獲得「好萊塢專業協會」（Hollywood Professional Association）頒獎肯定。

「好萊塢專業協會」主要是由影視產業裡技術、後製的專業人士組成，年度HPA大獎就是在鼓勵技術的突破與創新。ambidio今年獲得傑出工程技術（Engineering Excellence Award）榮譽獎（Honorable Mention），被譽為這個獎項有史以來最年輕、規模最小的獲獎公司。

競爭對手包括了Netflix、微軟等大企業，獲獎者代表對這個行業的某一項技術產生長遠的影響力。

吳采頤接受中央社專訪時，巧妙解釋了這項令威爾嘆為觀止的技術。她說：「就像看3D電影，用一種特殊的技術『欺騙你的大腦』，讓你相信看到的東西是立體，我們的技術也是一樣，只是在聲音上動了手腳。」

台灣天團五月天在Netflix上的「人生無限公司」演唱會紀錄片，就是採用了ambidio的軟體技術，不用進電影院也能有環繞音效可以聽。

「我每次都說，自己沒什麼能力，只是把幸運這項技能點滿。」吳采頤回顧一路走來的人生經歷，說是幸運，更是不同階段的累積。她就讀北一女參加熱音社，在台北醫學大學讀醫療科技、同時玩樂團，出社會當過吉他老師，後來到紐約大學拿了音樂科技的碩士。

跨界、斜槓這些詞，對吳采頤來說並不完全適用，她認為自己一直在做喜歡的事，一切有點那麼順其自然的意味。

吳采頤說：「覺得人體很神奇、想瞭解大腦怎麼運作，進了北醫；因為喜歡音樂，就組團、教吉他；在紐約學音樂技術，混音出來的作品沒辦法在一般音響上聽，所以寫出了ambidio這個軟體，創業是想讓更多人使用這個技術。」

「要怎麼找到自己喜歡的事呢？」吳采頤說，這是之前到大學演講時，同學提出了這樣的問題，「這個問題很難，就像問說，要怎麼知道喜歡的是哪一型的女生（交往對象）呢？答案很簡單，多去認識女生，就會知道自己喜歡的是哪一型了。」

多方探索與嘗試，找到志趣所在，但創業這條路不好走，當了老闆以後，工作就是生活的全部，再也沒有個人時間，此外還要有很強的心理素質。

吳采頤認為，懂得「盲目的樂觀」是創業者的必要條件，為了達到目標，一定會有很多挫折，特別是被拒絕30次、40次，被拒絕到一定程度，很難不懷疑自己，這個時候「盲目的樂觀」很重要，「連自己都沒辦法說服，要怎麼說服別人認同你做的東西」。

「我超怕踏出舒適圈的啦！」從台灣到紐約，現在生根加州，在好萊塢開創事業，這個台灣女生分享她的生存法則，「要怎麼不那麼害怕呢？那就是把舒適圈變大一點」。

這次獲獎得到業界肯定，除了感謝家人的支持，吳采頤更感謝在產業內很多前輩的一路相助，特別是科技部駐洛杉磯辦事處的科技組長張揚展，整合了南加州的台灣科技人才，形成一個很強健的創業網絡。

共同創辦人謝沛倫同樣是來自台灣的高材生，但經歷與吳采頤一樣，同樣都跟別人有那麼一點「不一樣」。

謝沛倫畢業自台大電機系，留學美國先在哥倫比亞大學念電機碩士，後來到南加大念資訊工程的博士班，專攻視覺特效，但他博士班念了一半，就決定全職投入ambidio這項以聲音為主的技術發展。

謝沛倫說，高中的時候愛彈吉他，存錢買了一台效果器，為了知道效果器的原理，於是去念了電機系，後來又對視覺特效有興趣，至於現在做的事，他是這麼定義「我不是藝術家，但我希望藉由這個技術，幫助藝術家創作」。

好萊塢創業紐約

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