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參觀英國教會有成長 禮拜人數卻減少

2019-11-27 17:36台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

民眾週間也會到教會參加詩班活動。(Photo by Dom Archeron F...
民眾週間也會到教會參加詩班活動。(Photo by Dom Archeron Flicker under Creative Commons license)
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英國民眾越來越喜歡到教會參觀。根據統計，去年到英國聖公會教堂參觀的人數將近1,000萬人，相較前一年增加10%，參觀西敏寺的人數也增加100萬人，其中又以復活節最容易吸引民眾前往教堂參加活動。不過，這次結果也發現週日固定參加禮拜的人數已開始減少。

據《基督教第一電台》報導，去年英國教堂出現最多人潮期間大多落在宗教節慶，例如復活節吸引5.8萬人到教堂，受難週則有9.5萬人，不僅是過去十年來新高，從2008年開始復活節期間幾乎都以1萬人次增加，至於聖誕節與待降節人數也在去年增加5%來到75萬人，在聖誕夜與聖誕節在教堂參加禮拜的人數為13.3萬人，為歷年來第二高。

至於參加週間聚會，例如詩班練習等活動人數在過去十年也增加34%。對此，聖公會代表普兒表示，「很榮幸我們的大教堂不只是教會也是整個國家珍貴的資源。」

去年在復活節禮拜人數增加65%的諾里奇聖三一教堂牧師亨奇絲指出，「我們很高興越來越多人跟我們慶祝耶穌的復活。」

據《教會時報》報導，這次統計也發現，去年一整年在週日到教堂參加禮拜的人數略降，每週人數3.6萬多人，相較2017年為3.7萬人。

另外，在教堂舉辦婚禮的人數也開始減少，去年僅有250對，相較前十年減少19%。不過，去年參觀教堂人數接近1,000萬人，從2013年起持續穩定微幅成長，其中付費觀光客佔33%。

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教堂復活節英國

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